Министр МЧС Шандра: За 100 дней правительства – чрезвычайных ситуаций стало меньше на четверть

В канун 100 дней правительства интервью УНИАН дал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Шандра. Господин министр, какие основные задания стоят перед МЧС и насколько они выполняются сегодня? Хочу заметить, что сейчас в министерстве работают почти 92000 человек, из них свыше 50000 – сотрудники в погонах, которые имеют соответствующие специальные звания службы гражданской защиты.

С одной стороны, 100 дней правительства – это достаточно формальная дата, однако, с другой – это время, когда новый министр и новая руководящая команда могут детально отчитаться о выполненной работе.

Отмечу, что в государстве за эти 100 дней, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, общее количество чрезвычайных ситуаций уменьшились на 25,7%. Силами подразделений МЧС ликвидировано свыше 13200 пожаров, и в целом на 34% уменьшено количество пожаров на объектах, подконтрольных Держпожнагляду МЧС, а это очень серьезная цифра.

Наше ведомство работает прежде всего на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Сразу после назначения на должность министра я подписал приказ о том, что, когда где-то в Украине происходит отключение населения или от горячей воды, или от электроснабжения, – чтобы эта информация немедленно передавалась в министерство. Если это большие районы, то мне должны лично сообщить...

Могу назвать неодиночные случаи, которые меня не то что обеспокоили, а буквально шокировали, – я тогда только возглавил МЧС... В Луцке незадолго до Нового года отключили от теплоснабжения три микрорайона. Когда начали разбираться, отчего это произошло, выяснилось: котельная является частной, и мэрия не может заключить с ней договор. Следовательно, ни в чем не виноватые люди стали заложниками этой бессмысленной конфликтной ситуации. Они таки достигли договоренности, причем мне лично пришлось вмешаться, и буквально за несколько часов горожане снова получили горячую воду... То есть лишь после того, как проблема поднялась на государственный уровень, удалось избежать чрезвычайной ситуации, последствия которой были бы ощутимы, по меньшей мере, для 10000 жителей областного центра. Очень важно, что люди тогда не пострадали и фактически не почувствовали многих неприятностей, которые могли произойти...

Для обеспечения стабильного функционирования систем жизнеобеспечения населения, особенно в зимний период, я поручил начальникам главных управлений в областях активно работать над тем, чтобы избежать таких случаев. МЧС считает приоритетными задания относительно предотвращения и своевременной ликвидации аварий систем жизнеобеспечения населения, максимальной минимизации их последствий и недопущения развития до уровня чрезвычайной ситуации. В этом плане мы пытаемся не допускать того, чтобы жители населенных пунктов оставались без воды и света.

В декабре 2007 года, представляя Вас как нового министра руководящему составу МЧС, Президент призывал улучшить материально-техническую базу ведомства. Ведется ли работа в этом направлении и удалось ли получить дополнительные средства на эти потребности? На то время государственный бюджет уже был сформирован. Тогда мы предоставили все свои запросы, и нам действительно увеличили финансирование, но, безусловно, не в таких объемах, в которых нуждаемся.

Почему мы хотим увеличения бюджетного финансирования? К величайшему сожалению, сегодня на вооружении МЧС по большей части морально устаревшая пожарно-спасательная техника, которая много лет назад отработала свой ресурс: 80% единиц имеют сроки эксплуатации от 15 до 45 лет, почти 85% в техническом парке нуждаются в среднем и капитальном ремонте или списании. Современной и новейшей техники очень мало. Хотя министерство ищет возможности обновить ее парк: понемногу закупаем новые автолестницы, пожмашины, мобильные химлаборатории, все, необходимое для проведения пиротехнических работ. Особое внимание уделяем созданию авиаподразделений противопожарного и медицинского назначения. В частности, правительство поддержало предложение министерства относительно приобретения до конца текущего года двух самолетов и четырех санитарно-спасательных вертолетов. Сотрудники МЧС практически все время работают или в условиях чрезвычайной ситуации, или в готовности к чрезвычайной ситуации. Это касается и пожарников, и спасателей, и пиротехников, и водолазов...

Может, кому-то это будет странно услышать, но сегодня успешно спасаем жизнь людей из огня, на воде, во время техногенных катастроф едва не исключительно благодаря мужеству, высокому профессионализму, даже во многих случаях – героизму наших бойцов МЧС. Они ежедневно ради спасения тех, кто попал в беду, на технике, что едва „дышит”, в устаревшей боевой спецодежде и системах защиты, подвергают опасности собственную жизнь и здоровье – как будто на войне! Эти люди готовы ежеминутно рисковать ради спасения и помощи другим людям.

Вот характерный случай, который произошел в Карпатах на прошлые выходные: в беду попала группа из 7 туристов-экстремалов из Чехии, которые путешествовали по Ивано-Франковщине. Если бы не мастерство и профессиональные навыки сотрудников горных поисково-спасательных пунктов МЧС, которые оперативно отыскали при самых сложных погодных условиях замерзающих людей, а затем на протяжении целого дня несли их на руках по труднодоступной местности, произошла бы большая беда...

Хочу подчеркнуть, что украинские спасатели при этом получают достаточно невысокое денежное обеспечение. В МЧС должны работать лучшие кадры, те, которые готовы и психологически, и физически, и за это они должны получать адекватную зарплату. Наша страна может гордиться своими спасателями, но она должна дать им все необходимое для спасения своих граждан.

Также в декабре Виктор Ющенко упрекнул министерство за неприемлемое количество заместителей министра... При моем предшественнике (Несторе Шуфриче. – Авт.) было 9 заместителей, сейчас в их лишь 6. Думаю, этого количества достаточно, если перед министерством не будут поставлены другие дополнительные задания.

Возникают ли проблемы с внедрением широко анонсированного номера экстренной помощи “112”?

Во всех директивах, во всех документах Европейского Союза этот номер является номером экстренной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Есть прямое требование ЕС, чтобы во всех странах-членах был единый телефон экстренного вызова.

Можно проанализировать пример Днепропетровска, почему там произошел взрыв (газа. – Авт.). Как известно, около трех часов люди чувствовали запах газа, звонили по телефону в разные инстанции. Звонили по телефону 01, и у них спрашивали, есть ли пожар? Если возникнет пожар, тогда, мол, обращайтесь. Звонили по телефону по номеру 02 – и снова вопрос, есть ли нарушение общественного порядка, драка или погибшие? Поскольку ответ был – „нет”, то это не к нам... Подобная ситуация и с номером 03. Относительно 04 – то всем известно, как сработала эта служба.

Именно поэтому должен быть единый номер, человек не должен самостоятельно проводить анализ, кому звонить. Также не всегда есть время на такой анализ, часто помощь нужна немедленно. Мы убеждены, что гражданин должен набрать один номер, и государство должно ему гарантировать, что он получит ответ специалиста, который окажет в случае необходимости психологическую помощь, оперативно классифицирует ситуацию, передаст вызов профильной службе, а также проследит, чтобы эта помощь была адресной и дошла до этого человека.

Первое, что приходит на ум: не произойдет ли так, по крайней мере сразу после внедрения номера, что на вызов вместо медиков приедет милиция, не будет ли элементарной путаницы? Сначала, может, пять или десять лет, будут работать старые номера – 01, 02, 03 и др., такая практика есть и в Европе. По этим номерам можно будет дозвониться и получить профессиональную помощь. Если человек по привычке захочет позвонить, то он обязательно получит ответ.

Хочу отметить: никто не собирается не расформировывать ни пожарные части, ни „скорую помощь” – это будут отдельные службы, которые будут работать и выполнять свои функции. Вопрос только в том, что диспетчер будет направлять звонки в соответствии с проблематикой.

Почему мы считаем, что эта служба должна работать в пределах МЧС? Потому что, во-первых, есть пожарно-спасательные части МЧС, а во-вторых, ситуации, которые возникают, нуждаются в четкой координации. Безусловно, только милиция имеет право вести дознание, проводить расследование – диспетчер этих прав не имеет, однако именно он должен объединять многообразную информацию, которая поступает.

Служба “112” будет системой “пятого поколения”, которая даст возможность максимально полно и оперативно обрабатывать информацию о том или ином событии. Начиная с того, что сразу будет определено место – оно мгновенно отобразится на карте, на всех мониторах экстренных служб. На специальных экранах можно будет видеть ситуацию, на центральном пульте оператор будет иметь возможность видеть ситуацию, которую наблюдают спецмашины, которые выехали на происшествие. Например, когда произошла какая-то химическая авария и туча ядовитого газа движется в определенном направлении, включается мобильный оператор, который обязан сообщить людям, которые потенциально находятся в зоне поражения, чтобы они немедленно покинули эту территорию. То есть с целью предупреждения населения включается очень серьезный механизм, все технические средства, имеющиеся в стране. Они работают с одной целью – спасти людей, имущество, не допустить развития чрезвычайной ситуации.

Есть ли в государстве задекларированные 650 миллионов гривен на внедрение такой системы? Мы ставим задание ввести эту систему на всей территории Украине до 2012 года. Есть требование УЕФА, чтобы в тех городах, где будут проводиться матчи Чемпионата Европы, обязательно была линия “112”. В то же время мы ставим себе более амбициозную цель: чтобы до той поры единый номер экстренной помощи “112” работал на всей территории Украины.

Указанная сумма рассчитана на весь этот период. На нынешний год у нас запланировано в госбюджете 22 миллиона гривен. Сейчас система внедряется на базе службы 01 в Киеве, Харькове и Львове.

Скажите, пожалуйста, существует ли уже какой-то целостный план снятия с эксплуатации ЧАЭС? Да „План мероприятий по снятию с эксплуатации блоков ЧАЭС и превращению объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему на 2008–2012 годы” я подписал 10 января. Он содержит основные задания, которые необходимо реализовать в этот период, и определяет первоочередные меры и основные направления работ, сроки их выполнения и оценку финансирования. Также планируем в апреле забрать последний тепловыделяющий сборник из реактора третьего энергоблока.

Так когда можно будет говорить, что станция окончательно выведена из эксплуатации? Эта программа расписана на много лет. Но это достаточно серьезный этап, после 22 лет, которые минули со времени аварии, наконец полностью убрано ядерное топливо. Также есть еще достаточно большой комплекс работ. Я уверен: в апреле введем первую очередь хранилища радиоактивных отходов „Вектор” на 500000 тонн. Это даст возможность достаточно серьезно работать с радиоактивными отходами, которые есть на станции. Оно на 90% будет функционировать на Чернобыльскую зону.

Как решается проблема возведения нового укрытия на станции?

Проводятся работы относительно построения фундамента, до конца года будет разработан соответствующий проект, который должен пройти все экспертизы как наших органов, так и международных. И после этого он будет готов к воплощению.

Относительно четвертого энергоблока ЧАЭС, то мы подписали договор с Академией наук и проведем работы по извлечению топливосодержащих материалов из четвертого энергоблока. Если у нас выйдет, это будет серьезный прорыв не относительно консервирования той ситуации, что имеем, а ее разрешения. Однако здесь также есть проблемы, ведь мы не хотим, чтобы были дозовые нагрузки на рабочий персонал, все должно быть безопасно для людей, которые там работают.

Также мы согласовали и наработали в правительстве и подали в Верховную Раду законопроект относительно формирования Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами. До этого в Законе Украины „Про отходы” было прописано, как следует обращаться с мусором и другими отходами. А такая большая и опасная база, как радиоактивные отходы, законодательно не была должным образом урегулирована. Если парламент примет эти изменения к закону, то МЧС урегулирует эту тематику. Будет механизм, который будет определять, можно ли захоронить , или переработать радиоактивные отходы, которые есть не только на АЭС, а также и в медицине, промышленности, на многих других объектах.

Расскажите подробнее, что будут предусматривать будущие соглашения с ЕС, о которых шла речь во время Вашего недавнего визита в Брюссель? Европа, как и весь мир, все больше внимания уделяет гражданской защите населения. И здесь мы нашли точку, где должны совместно работать с профильными европейскими институтами. Ведь гражданин каждой страны хочет быть уверен в том, что государство заботится о нем, гарантирует ему защиту от чрезвычайных ситуаций естественного и техногенного характера, что у нее есть силы, средства, методы, которые могут эффективно работать в этой сфере. Каждой стране самостоятельно значительно тяжелее противостоять таким угрозам, чем совместно. Сотрудничество начинается с обмена информацией и заканчивается конкретной помощью. Есть договоренность с профильным еврокомиссаром о том, что мы, не ожидая ратификации широкого соглашения Украины с ЕС, в сфере гражданской защиты будем заключать отдельные соглашения. Это достаточно серьезный результат.

То же имеем в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. Сейчас из 16 основных комитетов гражданского сотрудничества в рамках НАТО 8 – работают в сфере гражданской защиты. В их работе принимаем участие и мы, что очень важно. Также МЧС имеет соответствующее соглашение с НАТО, подписанное еще в 1997 году. Поскольку уже минуло 11 лет, наступило время его модернизировать, потому что появились новые вызовы. Настоящий документ будет расширен.

В сфере гражданской защиты в лице НАТО имеем реального партнера.

В прессе писали, что Вы можете получить от Всемирного банка кредит на сумму 500 миллионов долларов. Какая его цель? Каждое государство обязано гарантировать людям защиту, и должны быть силы, готовые оперативно и эффективно действовать, в частности предотвратить ситуацию или помочь в ее ликвидации – вспомните, что произошло в Алчевске...

У нас есть договоренность со Всемирным банком об оформлении кредитной линии. Это не значит, что сразу берем эти средства, но за Украиной забронирована такая возможность. Дай Бог, чтобы нам не пришлось ее использовать, однако мы хотим знать, что в случае чрезвычайной ситуации в течение суток сможем взять эти деньги и использовать их на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Разговаривал Дмитрий Горшков