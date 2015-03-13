В СБУ не видят связи между волной самоубийств экс-регионалов
В Службе безопасности Украины заявили, что не видят связи между самоубийствами бывших членов Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно самоубийств бывших членов ПР, в частности Михаила Чечетова и Станислава Мельника, и рассматривает ли СБУ эти дела как связанные между собой.
"Каждый из таких случаев имеет свои индивидуальные мотивы. На самом деле, это страшные вещи, и мы по-человечески понимаем и сочувствуем. Но, с другой стороны, мы не видим связи между этими случаями", - сказал Лубкивский.
Он отметил, что эти вопросы не находятся в компетенции СБУ. "Служба безопасности Украины не ведет расследование этих вопросов, но мы помогаем коллегам из Министерства внутренних дел для того, чтобы установить истину", - отметил советник председателя СБУ.
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Как сообщалось, в ночь на 28 февраля покончил жизнь самоубийством бывший заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов. По данным правоохранителей, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве.
Вечером 9 марта застрелился бывший народный депутат от Партии регионов V и VI созывов Станислав Мельник. Тело погибшего нашли в его квартире в населенном пункте Украинка. Также на месте было обнаружено зарегистрированное на Мельника охотничье оружие и предсмертную записку, в которой он попросил прощения у всех.
12 марта было обнаружено мертвым в собственном доме экс-главу Запорожской ОГА, народного депутата от Партии регионов Верховной Рады VI созыва Александра Пеклушенко. Предварительная версия - самоубийство. В МВД не исключают, что причиной самоубийства Пеклушенко могло стать уголовное производство, открытое против него за разгон Евромайдана в Запорожье зимой 2014 года.