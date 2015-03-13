В СБУ не видят связи между волной самоубийств экс-регионалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно самоубийств бывших членов ПР, в частности Михаила Чечетова и Станислава Мельника, и рассматривает ли СБУ эти дела как связанные между собой.

"Каждый из таких случаев имеет свои индивидуальные мотивы. На самом деле, это страшные вещи, и мы по-человечески понимаем и сочувствуем. Но, с другой стороны, мы не видим связи между этими случаями", - сказал Лубкивский.

Он отметил, что эти вопросы не находятся в компетенции СБУ. "Служба безопасности Украины не ведет расследование этих вопросов, но мы помогаем коллегам из Министерства внутренних дел для того, чтобы установить истину", - отметил советник председателя СБУ.

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Как сообщалось, в ночь на 28 февраля покончил жизнь самоубийством бывший заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов. По данным правоохранителей, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве.

Вечером 9 марта застрелился бывший народный депутат от Партии регионов V и VI созывов Станислав Мельник. Тело погибшего нашли в его квартире в населенном пункте Украинка. Также на месте было обнаружено зарегистрированное на Мельника охотничье оружие и предсмертную записку, в которой он попросил прощения у всех.

12 марта было обнаружено мертвым в собственном доме экс-главу Запорожской ОГА, народного депутата от Партии регионов Верховной Рады VI созыва Александра Пеклушенко. Предварительная версия - самоубийство. В МВД не исключают, что причиной самоубийства Пеклушенко могло стать уголовное производство, открытое против него за разгон Евромайдана в Запорожье зимой 2014 года.