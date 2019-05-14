Депутаты отказались расширить перечень мест, где запрещается курить

Законопроектом также предлагалось ужесточить наказание за курение табачных изделий в запрещенных местах.

Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма) (№4030а) и альтернативный к нему.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №4030а в первом чтении проголосовали всего 157 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале. Также депутаты не поддержали за основу законопроект, альтернативный к нему.

Кроме того, парламент не поддержал предложение направить законопроекты в комитет на доработку или субъекту законодательной инициативы. Так, законопроекты считаются отклоненными.

Законопроектом №4030а в Кодексе об административных правонарушениях предлагалось установить, что курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а также в других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, - влечет за собой наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В действующем положении кодекса определялись меры в виде предупреждения или наложения штрафа от 3 до 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В законе "О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредном влиянии на здоровье населения" предлагалось установить, что курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов запрещается также и в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в такси и на вокзалах.

Также законопроектом определялось, что сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут постоянно или временно запретить курение табачных изделий в дополнительно определенных ими местах.

Среди прочего, предлагалось запретить размещение табачных изделий, упаковок табачных изделий и макетов табачных изделий в местах розничной торговли таким образом, чтобы они были видны за пределами места розничной торговли или потребителям внутри места розничной торговли, за исключением показа штатным работником или владельцем торгового заведения конкретного табачного изделия отдельному потребителю старше 18 лет по его требованию.