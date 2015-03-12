Савченко написала книгу о пребывании в российской тюрьме и в плену боевиков

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат летчицы Илья Новиков.

"Сегодня она мне передала рукопись своей книги о пребывании в российской тюрьме, в плену. Это очень интересная рукопись. Я думаю, что в течение ближайших недель, в крайнем случае, пару месяцев, мы подготовим книжку к изданию", - сообщил Новиков.

Как сообщал УНИАН, Савченко с 15 декабря 2014 голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В течение последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

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5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Адвокат Савченко Марк Фейгин ранее сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание.