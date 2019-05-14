Тимошенко призвала создать новую коалицию и назначить новое правительство
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала парламентские фракции создать новую коалицию и назначить новое правительство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании парламента.
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Тимошенко отметила, что фракция «Батькивщина» выступает за скорейшее проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
По ее словам, вопрос заключается в том, готов ли нынешний состав парламента к переменам, каких ожидают люди.
"Если все остается по-старому, то не надо обижаться, что и дальше 73% людей хотят досрочного роспуска парламента", - сказала она.
"Мы призываем к консолидации все фракции для создания совершенно новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - начиная от Порошенко и его окружения, и заканчивая всеми остальными", подчеркнула Тимошенко.
При этом она выразила надежду, что нынешний парламент "еще на что-то способен, и мы сможем многое сделать для Украины".