Тимошенко подводит итоги 100 дней деятельности Кабмина

Действия правительства направлены на постепенную интеграцию Украины в мировое экономическое и политическое пространство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном подведению итогов деятельности правительства за первые 100 дней пребывания у власти.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что 5 февраля 2008 года Генеральный совет ВТО принял решение о присоединении Украины к этой организации.

«Это тот шаг, который много лет не могло сделать ни одно правительство», - сказала она.

Премьер-министр также добавила, что ее правительство приступило к переговорам с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли, а также по тексту соглашения о сотрудничестве с ЕС.

«Это действительно тот шаг, который свидетельствует о том, что Украина начала интегрироваться в мировое политическое и экономическое пространство. А это означает, что мы перестаем заниматься и в экономике, и в политике «хуторянством» и ограничением самих себя, а станем неотъемлемой частью нормального функционирования мирового организма», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр Украины не исключает, что правительство выполнит Программу своей деятельности «Украинский прорыв для людей, а не политиков» еще до утверждения этого документа Верховной Радой

«Вопрос в том, что мы два месяца назад программу передали в парламент, и до сих пор эта программа еще не утверждена – это говорит, что, к сожалению, некоторые органы власти живут интригами, а не желанием принести своему обществу, Украине результат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Несмотря на то, что за два месяца парламент не смог утвердить программу, мы ее уже практически выполняем, и, более того, я думаю, что может так произойти, что мы ее выполним до того, как парламент будет способен ее принять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство ни на один день не откладывало выполнение программы «Украинский прорыв», которая широко обсуждалась в обществе. Она заверила, что правительство сосредоточилось не на «тактической суете», а на стратегических реформах. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что у каждого министерства есть пять приоритетов, которые предусматривают проведение структурных качественных реформ.

По ее словам, за три месяца правительство разработало концепции, законопроекты, причем некоторые уже переданы в ВР.

Украина будет готова к проведению Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что при сбалансированной реализации Национальной программы по подготовке и проведению Евро-2012 Украина будет готова к проведению этого мероприятия.

«По проведению в Украине Евро-2012 не было ни одного эффективного и сбалансированного плана, ни одного эффективно принятого решения. За это короткое время мы смогли подготовить сбалансированный план по целям, средствам и финансам», - сказала она.

Премьер-министр напомнила, что национальный план предполагает строительство аэропортов, отелей и дорог.

«Мы начали ежедневно его выполнять, и при сохранении такой динамики и тенденции мы имеем все основания утверждать, что Украина к такому событию будет готова», - убеждена она.

Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинения оппонентов в популистских действиях ее правительства

«От отдельных политических сил, от отдельных руководителей, в том числе и от оппозиции, звучат такие обвинения, что это правительство занимается популизмом, что это правительство предлагает сладкие конфеты, но ничего реального не делает для того, чтобы росла экономика», - отметила премьер.

«Конечно, оппозиция вправе критиковать. Но я хочу напомнить, что все политические силы идут на выборы левыми по убеждению, и в программах обещают увеличение заработных плат, возврат сбережений, увеличение рабочих мест и так далее. А когда приходят к власти, то почему-то забывают, что на выборы они шли с левыми и социальными лозунгами и становятся либералами, строят свой собственный бизнес и подчиняют власть собственному бизнесу, забывая об обещаниях на каждых выборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что главным лозунгом действующего правительства является лозунг «Сказали - сделали», в то время как лозунг других политических сил «Сказали – забыли». «Мы по такому лозунгу жить не будем, и поэтому, чтобы нам не делали пустых замечаний, я хочу сказать, что жизнь, которую создает правительство для человека, начинается с экономического роста страны, с развития производства во всех отраслях экономики», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство изменило структуру роста ВВП за счет приоритетности развития производственных отраслей

«Мы не только приостановили тенденцию падения темпов роста ВВП. Кроме того, мы за это короткое время изменили структуру роста ВВП. Когда мы проанализировали экономические показатели, мы поняли, что предыдущее правительство рост ВВП демонстрировало не за счет развития ключевых отраслей, а за счет такого гибкого показателя, как оптовая торговля, когда, в том числе и за счет государственных средств, закупались через множество цепочек товары в 2, 3, 4 и выше раз рыночных цен. И оптовая торговля наращивала такие показатели, которыми они (предыдущее правительство – УНИАН) гордились», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что рост ВВП в январе-феврале 2008 года на уровне 6,7% обеспечен за счет роста производства, в частности, в легкой промышленности, а также в сфере производства строительных материалов. «Действительно, нам есть чем гордиться», - сказала глава правительства.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-феврале т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в феврале – 6,7%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-февраль 2008 г. составил 118 млрд. 557 млн. грн., в феврале – 60 млрд. 837 млн. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале составил 125%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-феврале 2008 г. наблюдался в торговле – 14,3%, перерабатывающей промышленности – 9,8%, транспорте и связи – 8,3%.

Правительство за два месяца планирует снизить цены по 32-м товарным позициям на внутреннем рынке Украины

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что со вчерашнего дня на 15% снижены цены на растительное масло, упорядочена система на рынке сахара. «Думаю, в ближайшие два месяца мы сделаем и по другим 32-м главным позициям, которые потребляют люди, также прогресс, который стабилизирует абсолютно все инфляционные процессы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что минимум за полгода правительство намерено затормозить «колоссальный» рост инфляции, наблюдавшийся в прошлом году, и «поставить все инфляционные процессы в границы запланированных макроэкономических показателей». «Мы, безусловно, способны это сделать», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.