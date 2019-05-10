"А чем он мешает?": Коломойский высказался касаемо возможной отставки Луценко

По мнению Коломойского, действующий глава ГПУ должен еще какое-то время продолжать работать.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставаться в должности по крайней мере до выборов в Верховную Раду.

Такое мнение в интервью «РБК-Украина» высказал бизнесмен Игорь Коломойский.

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«Мое мнение – я бы оставлял, до следующей Рады точно... А чем он мешает? Я не зря задаю вопрос, кому он мешает. Видишь, ты уже автоматически стал заложником своих предвыборных высказываний или каких-то идеологем о новых лицах. Ну дайте новое лицо на генпрокурора», – отметил Коломойский.

Одновременно он отметил, что, поскольку Зеленский уже заявил, что Луценко нужно заменить, то его нельзя оставлять на посту.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля после объявления предварительных результатов выборов президента Владимир Зеленский назвал Луценко «старой командой» и заявил, что намерен назначать новых людей.

6 мая Луценко заявил, что «не видит оснований для своей отставки. Генпрокурор рассказал, что готов к сотрудничеству с Зеленским, но переговоров с его командой не ведет. Луценко находится на своей должности с мая 2016 года.