Чалый: Военная помощь США приведет к деэскалации конфликта на Донбассе

"Считаю, что это решение, наряду с решениями поддержки других стран, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, сегодня как раз ведет к миру, а не войне", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Заместитель главы АПУ отметил, что речь в первую очередь идет о предоставлении так называемого нелетального оружия, которое поможет усилить защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства. "Мы говорим об оборонных возможностях. Украина ни на кого сейчас не наступает. Мы - объект агрессии соседнего государства", - отметил Чалый.

"Важно то, что США демонстрируют солидарность с Украиной. Демонстрируют, что позиция, когда слабая Украина не усиливалась потому, что якобы провоцирует агрессора, сейчас переосмысливается", - подчеркнул заместитель главы АПУ. Президент Украины Петр Порошенко сегодня поблагодарил представительной делегации Конгресса США и администрации США за поддержку, напомнил он.

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По словам Чалого, в рамках указанной помощи от США Украина получит 230 единиц специальной автомобильной техники, контрбатарейные и контрминометные радары, приборы ночного видения, беспилотники, средства связи, средства первой помощи, которые позволят защитить украинских военнослужащих на их позициях.

Чалый также обратил внимание на то, что США не единственная страна, которая оказывает помощь Украине. Помощь поступает из стран ЕС, всего мира и она разноплановая. "Сегодня весь мир с нами и поддерживает нас разными способами", - сказал он подчеркнув, что весомой частью является предоставление экономической поддержки. В частности, принятие решения о выделении макрофинансовой помощи от МВФ.

В то же время он отметил, что несмотря на провозглашение режима прекращения огня на Донбассе, которого не придерживаются боевики, Украина выполняет свои обязательства по Минским договоренностям, направленные на установление мира. Однако, она должна быть готова и к обороне, убежден заместитель главы АПУ.