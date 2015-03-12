Гройсман: Украина должна пройти непростой путь от постсоветского государства к современной европейской стране



Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман во время встречи с Премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном в среду, отметив, что нынешний год должен стать годом реформ, сообщает пресс-служба парламента.

Гройсман отметил важную роль парламента в процессе законодательного обеспечения реформ. В этом контексте он сообщил о принятии ряда важных законодательных актов, направленных, в частности, на усиление борьбы с коррупцией, стабилизации финансово-экономической ситуации.

Руководитель парламента отметил, что решения, которые приняла Верховная Рада, способствовали предоставлению транша Международного валютного фонда, что позволит стабилизировать ситуацию и активизировать процесс реформирования страны.

Гройсман также сообщил о начале конституционной реформы в части децентрализации управления и отметил, что для Украины является интересным соответствующий опыт Швеции в реформировании системы местного управления.

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Премьер-министр Королевства Швеция высоко оценил усилия украинской власти на пути реализации реформ. «Это очень тяжелые, но необходимые шаги», - сказал Левен.

Он выразил готовность его страны обменяться с Украиной опытом проведения реформ.

Гройсман и Левен также обсудили и соблюдения Украиной выполнения Минских договоренностей.

В этом контексте Гройсман заявил, что ни один агрессор еще не одолел Украину. Поэтому для Украины важен вопрос миротворческой миссии на Донбассе. По его словам, для оказания отпора агрессору необходимо использовать все инструменты. «Безусловное выполнение Минских соглашений, миротворческая миссия и повышение обороноспособности Украины могут быть достаточно эффективными для того, чтобы остановить врага», - отметил он, подчеркивается в сообщении.