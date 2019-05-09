Титульные 25%

Интересно, знает ли Петр Порошенко, что он проиграл президентские выборы? Поскольку, судя по последним назначениям в Нацсовете по вопросам телерадиовещания, командовании операции Объединенных сил, Верховном суде и вводимым решениям СНБО, светоч политической культуры ни капельки не чувствует себя «хромой уткой», которой он, по сути своей, является.

Сторонники Петра Алексеевича, которые своими высказываниями вполне могли помочь ему сокрушительно проиграть на выборах, решили держаться вместе

Тяжело представить, как теперь будут открываться школы, детсады, перинатальные центры, ветряные электростанции и проходить службы в церквях без участия президента. Похоже, эти «фантомные боли» заставили «сознательных» блогеров и откровенных «государственников» создать «Движение 25%». Скорее всего, в честь баскетбольного счета на президентских выборах и странным образом округленного результата действующего президента при повторном голосовании (24,42% против 73,32% не в пользу Порошенко).

Как бы там ни было, сторонники Петра Алексеевича, которые своими высказываниями вполне могли помочь ему сокрушительно проиграть на выборах, решили держаться вместе.

Кузница «порохоботов»

«Нумерологическое» движение, которое уже насчитывает около двух тысяч представителей, по словам его основателя, известного своими симпатиями к Порошенко журналиста Романа Реведжука, должно стать «кузницей кадров» не только для одной политической силы, а для всех, чтобы«изменить политиков старой формации».

Ему вторит член правления этой новой силы,лояльный к тому же предмету обожания – Порошенко,блогер Мирослав Олешко. Он называет «Движение 25%» клубом, который объединяет людей с общими взглядами для формирования кадрового резерва и смены старых политических элит.

«Мы за 5-10 лет сформируем огромный круг, огромное общество новой силы по всей стране, которое потом будет идти во власть дальше и менять нашу страну к лучшему», - заявил он.

Желание «перемен» и прощание со старыми политическими элитами особенно отчетливо ощущается, когда заходишь на сайт «Движения 25%»

Блогер зазывает в клуб всех неравнодушных и подчёркивает открытость движения. «Без разницы, за какого ты был кандидата в президенты. Это не имеет значения, потому что наша главная задача –объединять каждого, кто готов менять страну и прийти на замену старым коррупционным госуправленцам», - вдохновляюще манит Олешко.

Но желание «перемен» и прощание со старыми политическими элитами особенно отчетливо ощущается, когда заходишь на сайт «Движения 25%». Главная страница этого ресурса, причем вся – это повторяющаяся по кругу видео запись благодарственного митинга «Спасибо, Петр!» под стенами Администрации президента на Банковой. Причем ракурсы акции, которая прошла на следующий день после поражения Порошенко на выборах, – это, в основном, планы со стороны АП и общая картинка, снятая с дрона.

Чтобы развеять все сомнения по поводу того, что это общественно-политическое движение связано только с одним политиком, на сайте,рядом со словами Петра Порошенко - на втором и третьем местах - размещены высказывания Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.

73% «потребителей»

Всеобщей благодарности к Порошенко оказалось настолько много, что, первым делом, представляя новообразованное движение, его отец-основатель Реведжук заговорил о необходимости в будущем детально прописать процедуру импичмента для расчистки «авгиевых конюшен» власти и принятия «важных» решений. Странно, что во время каденции Петра Алексеевича это не было таким уж первоочередным приоритетом.

Раскол в рядах «Движения 25%» произошел на первой же пресс-конференции, организованной по случаю его создания

Впрочем, спикеры организации утверждают, что платформа не является политическим проектом. «Это не организация под выборы, или чтобы проходить в Верховную Раду. Мы создаем организацию для того, чтобы дать дорогу другим», - провозглашает Олешко.

Но, по всей видимости, раскол в рядах «Движения 25%» произошел на первой же пресс-конференции, организованной по случаю его создания. Оксана Шевченко, один из членов правления движения, опровергла заверения коллег об отсутствии политических амбиций у объединения, четко заявив о намерении формировать политическую партию. «Я хотела бы быть причастной к созданию партии с идеологией молодежного роста, отстаивания интересов молодежи…с дальнейшим расширением сотрудничества с западными странами», - заявила она.

После этого Реведжук поправил сестру по движению: «Мы начинаем с платформы общественно-политического движения, а потом – «как боженька скажет, как время покажет»».

Несмотря на то, что все зависит от «боженьки», Шевченко подчеркнула необходимость создания условий для того, чтобы украинская молодежь больше никогда «не прозевала»страну.

«Это все, что мы можем сделать для будущего Украины. Пока не начнем думать про развитие детей, у нас всегда будут 73% «потребителей»», - утверждает Шевченко.

Однако, по мнению Реведжука, платформа не будет становиться «в клинч» против избранного президента Зеленского. «Сейчас самое главное – не потерять механизм государства… Нам нужно с уважением относиться к тем людям, которые проголосовали [за Зеленского], поскольку они имеют украинский паспорт», - снизошел лояльный к Порошенко журналист.

Представители «Движения 25%» говорили о своей будущей деятельности много, но фактически об одном и том же. Причем, по сути, декларируемые направления работы платформы во многом схожи с принципами деятельности критикуемой ими команды Зеленского: тот же открытый офис, тот же акцент на новые лица для замены старых политиков,активизация информационной войны с РФ, та же диджитализация…

И когда на пресс-конференции представителям новообразованной платформы намекнули на такое сходство заявленных подходов двух команд, пропорошенковский блогер Олешко отрезал: «Значит, мы будем с ними сотрудничать, если они тоже за Украину». И добавил, мол, сила будет взаимодействовать со всеми, кто за Украину. Теперь не к чему и придраться.

Константин Гончаров