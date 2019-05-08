"Испытывает Зеленского на прочность": Волкер о выдаче Путиным российских паспортов в ОРДЛО

По его словам, немногие люди на Донбассе думают, что "жить бедно в России" – это рай.

Соединенные Штаты обеспокоены указом Путина о раздаче паспортов РФ жителям оккупированных территории Украины и рассматривают это как провокацию, которая противоречит плану по реинтеграции этих территорий обратно в Украину, о чем говорится в Минских соглашениях.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью ВВС.

Он усомнился в версии, по которой упрощением процедуры получения гражданства Путин хотел забрать непримиримых противников Украины в Россию, а Донбасс реинтегрировать обратно.

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"Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", - сказал Волкер.

Также по его мнению, ожидать массового переселения людей с Украины в Россию не стоит. Он добавил, что немногие люди на Донбассе думают, что "жить бедно в России" – это рай.

Он отметил, что Зеленский на ситуацию отреагировал очень спокойно и с юмором. "И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации соглашений", - добавил Волкер.

Относительно санкции против России из-за указа Путина, Волкер сообщил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято, впрочем, он ничего не исключает, ведь последние несколько лет США ввели против РФ много разнообразных санкций.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.