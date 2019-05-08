Представительство США на инаугурации Зеленского будет самого высокого уровня - Волкер

Пока состав делегации не определен.

Представительство Соединенных Штатов Америки на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет самого высокого уровня.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Русской службе BBC.

Спецпредставитель США отметил, что встречался с Зеленским в феврале еще во время избирательной кампании.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - добавил Волкер.

На уточняющий вопрос, кто непосредственно войдет в состав делегации США на инаугурацию, спецпредставитель США ответил: "Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей, что составляет 24,45%.

3 мая официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

В тот же день внефракционный народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Позже внефракционный депутат Виктор Балога зарегистрировал в ВР свой проект постановления об инаугурации - также на 19 мая.

Между тем, 4 мая в Верховной Раде Зеленский провел встречу с представителями депутатских групп и фракций, на которой, в частности обсуждался вопрос инаугурации. Перед началом встречи он отметил, что будет предлагать провести инаугурацию 19 мая. По результатам встречи Зеленский заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады.

По словам сопредседателя группы «Видродження» Виктора Бондаря, на встрече с Зеленским обсуждались две возможные даты проведения инаугурации - 19 или 28 мая. Он пояснил: «Большинство руководителей фракций честно говорили, что у депутатов вопрос: до 27 числа ... если мы этот рубеж переходим, то после 27 вроде президент не имеет права распустить Раду. И поэтому большинство подводили Зеленского к тому, что 28 числа более или менее для всех была бы такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали и чувствовали, что изменений не произойдет в плане роспуска Рады».

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.