В Симферополе ОМОН на улице обыскивает людей и машины, есть задержанные - СМИ

21:18, 11 марта 2015
Политика
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В Симферополе в микрорайоне Фонтаны на конечной остановке маршрутных автобусов вооруженные бойцы ОМОН в масках-балаклавах останавливают прохожих и требуют предъявить документы. 

mevamevo.livejournal.com

Нескольких человек задержали, сообщает Центр журналистских расследований.

Как сообщил изданию очевидец, ОМОНовцы также останавливают все проезжающие автомобили и досматривают их. 

Читайте такжеВ Крыму уволили учителя истории за акцию к годовщине рождения Шевченко«На месте много высокопоставленных правоохранителей, людей допрашивают. Рядом стоят две «Газели», также  много людей, одетых в гражданское. Прохожие между собой говорят о проведении некоей антитеррористической операции», - рассказал собеседник Центра.

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