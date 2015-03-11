В Симферополе ОМОН на улице обыскивает людей и машины, есть задержанные - СМИ

Нескольких человек задержали, сообщает Центр журналистских расследований.

Как сообщил изданию очевидец, ОМОНовцы также останавливают все проезжающие автомобили и досматривают их.

Читайте такжеВ Крыму уволили учителя истории за акцию к годовщине рождения Шевченко«На месте много высокопоставленных правоохранителей, людей допрашивают. Рядом стоят две «Газели», также много людей, одетых в гражданское. Прохожие между собой говорят о проведении некоей антитеррористической операции», - рассказал собеседник Центра.