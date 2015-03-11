В Симферополе ОМОН на улице обыскивает людей и машины, есть задержанные - СМИ
21:18, 11 марта 2015Политика
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В Симферополе в микрорайоне Фонтаны на конечной остановке маршрутных автобусов вооруженные бойцы ОМОН в масках-балаклавах останавливают прохожих и требуют предъявить документы.
ОМОН обыскивает жителей Симферополя / mevamevo.livejournal.com
Нескольких человек задержали, сообщает Центр журналистских расследований.
Как сообщил изданию очевидец, ОМОНовцы также останавливают все проезжающие автомобили и досматривают их.
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