Нардеп предлагает провести инаугурацию Зеленского 20 мая

Он предложил 20 мая, потому что 19 мая этого года будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий.

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй предлагает проводить инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом говорится в заметке на его странице в Facebook.

Депутат зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВР, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Зеленским (№10270-2). Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет.

На странице в Facebook Куприй сообщил, что предлагает установить дату инаугурации 20 мая, а не 19 мая, потому что в этот день будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий.

«Конечно, главным моим мотивом является выбить у политических оппонентов - нардепов все козыри для провала голосования за 19 мая с целью затянуть процесс до 28 мая, когда президент не сможет распустить парламент», - пояснил он.

Также свой проект постановления о порядке проведения торжественного заседания ВР, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины 19 мая 2019 и в два этапа (№10270-3) в парламенте зарегистрировал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин.

Читайте такжеВ Зеленского не исключают, что инаугурация может состояться уже в июне

На своей странице в Facebook он отмечает, что предлагает инаугурацию в два этапа: первый - «формальный» 19 мая в парламенте, а второй - «протокольный» - 3 июня на НСК «Олимпийский» или в Национальном дворце искусств «Украина».

«На инаугурации президент должен: заявить об инициативе роспуска (парламента - УНИАН); объявить о внесении ряда законопроектов: о новой избирательной системе, об импичменте, о снятии неприкосновенности и другие», - написал депутат.

Также этим постановлением, пишет Каплин, он предлагает начать 19 мая, ежегодно, проводить на стадионе «Олимпийский» отчет и послание президента.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей, что составляет 24,45%.

3 мая официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

В тот же день внефракционный народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Позже внефракционный депутат Виктор Балога зарегистрировал в ВР свой проект постановления об инаугурации - также на 19 мая.

Между тем, 4 мая в Верховной Раде Зеленский провел встречу с представителями депутатских групп и фракций, на которой, в частности обсуждался вопрос инаугурации. Перед началом встречи он отметил, что будет предлагать провести инаугурацию 19 мая. По результатам встречи Зеленский заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады.

По словам сопредседателя группы «Видродження» Виктора Бондаря, на встрече с Зеленским обсуждались две возможные даты проведения инаугурации - 19 или 28 мая. Он пояснил: «Большинство руководителей фракций честно говорили, что у депутатов вопрос: до 27 числа ... если мы этот рубеж переходим, то после 27 вроде президент не имеет права распустить Раду. И поэтому большинство подводили Зеленского к тому, что 28 числа более или менее для всех была бы такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали и чувствовали, что изменений не произойдет в плане роспуска Рады».

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.