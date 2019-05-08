"Символа жду": Коломойский рассказал, когда вернется в Украину

Коломойский заявил, что ждет официального объявления Зеленского президентом.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей составляет 24,45%.

3 мая официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

В тот же день народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления № 10270 о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.