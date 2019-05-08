Коломойский рассказал, что Тимошенко просила его о помощи на выборах президента

Бизнесмен заявил, что помочь ей не мог.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что экс-кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о помощи на выборах президента Украины.

Об этом он рассказал во время интервью Bihus.Info.

Коломойский заверил, что не помогал ей ни лично, ни через третьих лиц.

"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем, - сказал бизнесмен. - Вот я решил бы за кого-то давать свои деньги (прим. о возможной помощи через третьих лиц). Я всегда буду заложником у этих людей".

Читайте также"Разбудила потенциальный электорат": эксперт рассказал, как Тимошенко несознательно помогла Зеленскому на выборах

Также он отметил, что у Тимошенко было множество желающих помочь финансово и "очередь стояла, чтобы дать ей деньги".

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Через неделю ЦИК официально объявила результаты голосования. Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней, Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4%. Единственным регионом, где она одержала победу, стала Ивано-Франковская область.