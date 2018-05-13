Игорь Грынив: На следующие выборы Мороз пойдет по спискам Регионов

Игорь Грынив, директор Института стратегических исследований и одно из ключевых лиц в Партии “Реформы и порядок”, комментирует политическую ситуацию и оценивает возможные политические перспективы.

Насколько острым представляется сегодня политический и социальный кризис, каковы главные причины его возникновения?

Кризисная ситуация сегодня задела эмоциональные вещи. За последнее время было много потеряно основоположных, иррациональных ценностей – таких, как патриотизм или вера в лучшее. Даже при коммунистическом режиме существовали такие иррациональные моменты, которые держали общество вместе.

Сегодня такие ценности сменились разделяющими, а не объединяющими общество. Например – язык...

Люди перестали воспринимать выборы как соревнования политических сил, а воспринимают их как собственную борьбу. Порой они уже начали чувствовать себя не столько украинцами, сколько сторонниками конкретной политической силы. Это перенеслось в иррациональную плоскость: вот эти – наши, а те – ненаши. Как правило, такие кризисы возникают перед выборами, выборы прошли, все должны спокойно разойтись. Как после футбольного матча. Такие явления есть во всех цивилизованных странах.

Но у нас эти выборы затянулись. Будто затянулся выборный чемпионат. И пока нет его результата, продолжается эмоциональное противостояние.

Что могло бы разрешить сегодняшний кризис?

Если бы меня об этом спросили месяц тому назад, сказал бы так: определить свои интересы, сесть и договориться. Тогда все стороны были к этому готовы. Сегодня уже слишком много сказано, и договориться очень сложно. Слишком велико ощущение у победителей того, что можно забрать все, а другим не оставить ничего. Здесь вина и “Нашей Украины”, и БЮТ, которые в свое время сказали: а вам не дадим ничего. В значительной мере они и привели к нынешней ситуации. И не потому, что между собой не могли договориться. А потому, что не находили конструктивного решения роли оппозиции. Но нельзя строить оппозицию по-кучмистски. Потому что тогда это означало, что к тебе придет налоговая, милиция, будут шантажировать твоих родственников и так далее. Сегодня появился сигнал: если ты в оппозиции, будет именно так.

И та, и другая силы доказали, что не способны решать вопроса конструктивно. Сколько бы “Регионы” ни говорили о своем конструктивизме, мы же видим, что происходит на улице. Ситуация будет обостряться и в дальнейшем. Кризис можно разрешить – еще раз дать возможность электорату высказаться на выборах.

Но их нужно быстро начать и быстро закончить. По их результатам дойти до более широкого консенсуса или перейти к демократии с большинством и оппозицией. Не затягивая этот процесс. Чтобы не дать сигналы обществу об очередном противостоянии.

Какова вероятность того, что Ющенко пойдет на роспуск ВР?

Я вчера (13 июля) общался с ним - мне сложно оценить ту информацию, которой он владеет сейчас. Много зависит от того, что думают люди в окружении. Думаю, НУ вплотную стоит к принятию решения о внеочередных выборах. Сегодня создается впечатление, что без выборов кризис не решится. Готовы ли мы жить в кризисных условиях длительное время? Досрочные выборы в парламент будут. Но будут ли они сейчас или уже перед президентскими выборами?.. Никто на президентские выборы с таким парламентом (нынешним его составом) не пойдет. И одна, и другая политические силы будут заинтересованы в парламентских выборах.

Кому более выгодные перевыборы?

“Наша Украина”, думаю, может еще раз пойти на электоральное испытание. Я считаю, это было бы лучше. Говорят, демократы объединяются за 5 минут до расстрела. Они (НУ и БЮТ) должны были бы осознать этот тезис и объединиться. Конечно, одним из основных требований в такой ситуации было бы отношение к чистоте своих списков.

Очень легко предсказать: если сейчас ничего в государстве не будет происходить, “Регионы” перекупят как минимум еще 70–80 депутатов для тех или других голосований. Это потому, что были допущены ошибки при составлении списков (кандидатов в депутаты, которые шли на выборы по партийным спискам). И мы понимаем: если в Раде будет устойчивая правительственная коалиция – не важно, какого цвета – и реально сильная оппозиция, так или иначе придется искать консенсус.

Желание выиграть и переломить вторую сторону “через колено”, сказав “вас больше нет”, и повлекло сегодняшние события. После президентских выборов у многих людей было желание переломить те политические силы, которые не голосовали: или сдавайтеся, или переходите на нашу сторону...

По моему, после выборов, если обе политических силы подойдут к ним достаточно принципиально, будет сильная власть - не могу прогнозировать, оранжевая или сине-белая, - и сильная оппозиция.

Второй вариант событий: перед ощущением ответственности за все государство эти две политических силы сядут за стол переговоров и, несмотря на давление электората или политические нюансы, все же договорятся. Не о должностях – их все равно мало будет, – а о принципиальной стратегии развития государства. Конечно, мы не сможем ответить на некоторые вопросы геополитического, внешнеполитического выбора, и они отложатся на потом.

Мы не сможем ответить на все вопросы развития внутренней идеологии государства, потому что не знаем сами, чего хотим.

Углубление противостояния “двух Украин” - наибольшая ошибка, и ответственность за это несут в одинаковой степени обе стороны. Перекладывать ее на Президента есть, по меньшей мере, нечестно.

Думаю, перевыборы приведут к разрушению политических партий и созданию дву- или трехпартийной системы. У такой система свои недостатки и свои преимущества. НУ может пойти с БЮТ, отдельно пойдет ПР, коммунисты могут объединиться с Витренко, или кто-то из последних двух займет радикально оппозиционную нишу.

Что будет с социалистами?

Вопрос в доверии к действиям самого Мороза. В соответствии с сегодняшними опросами, 60% электората СПУ не поддерживает его действия. А если арифметически, из тех 5%, которые набрал на выборах Мороз, у него остается голосов на грани 3%. Это уже маргинальная партия. Сам лидер социалистов может превратиться в маргинального политика или в одного из лидеров Партии регионов. Он выплывет из любой ситуации. Но он потерял как лидер партии. Он выстроил моральный образ, который вмиг разрушил.

У Мороза была сложная ситуация еще перед выборами 2002 года. Он тогда начал переговоры с СДПУ(о). И просочилась информация о том, что на выборы они пойдут как единая политическая сила. Потом что-то не так сложилось, они пошли отдельно. В этот раз, если будут перевыборы, думаю, что мы увидим Мороза в списке Партии регионов.

“Наша Украина” пытается договориться с Партией регионов о создании широкой коалиции. Что им выгоднее – кусок власти здесь и сейчас или перевыборы?

Я не думаю, что они действительно там о чем-то договариваются. Говоря о какой-то конкретной политической силе, пытаюсь не говорить о личной позиции кого-то из лидеров, а о позиции их электората. 9% всего людей, которые хотели бы такой сепаратной договоренности.

Если бы НУ завтра самостоятельно шла на выборы, она бы взяла меньше, но к дате перевыборов она сумеет выйти как другая политическая сила. Возьмет ли больше Юля? Конечно, возьмет.

Присоединятся ли к ним силы, которые не преодолели парламентский барьер в прошлый раз?

Будут хотеть присоединиться...

Беседовал Дмитрий Стаховский