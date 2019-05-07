Еврокомиссар Хан лично поздравил Зеленского и заявил о "полной поддержке ЕС"

По мнению Хана, победа Зеленского на выборах президента Украины дает ему мандат для борьбы с коррупцией и проведения деолигархизации.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского ускорить воплощение срочных реформ перед проведением парламентских выборов.

Об этом еврокомиссар написал в Twitter.

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"Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах президента, которая дает ему твердый мандат для борьбы с коррупцией и для деолигархизации", - сообщил Хан.

"Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые принесут пользу украинским гражданам. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, все украинские органы власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны теперь действовать наиболее ответственным образом", - подчеркнул Хан.

"Это предполагает необходимость принятия шагов, чтобы срочные реформы перед парламентскими выборами не остановились, а были ускорены для обеспечения финансовой и экономической стабильности (в том числе гарантии для международной финансовой поддержки и энергетических поставок). Нельзя терять время для улучшения жизни украинцев", - заявил Хан.