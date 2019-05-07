Порошенко, не явившись на допрос в ГПУ, поставил себя выше закона - Горбатюк

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк также отметил, что таким образом президент Петр Порошенко продемонстрировал свое истинное отношение к соблюдению принципа верховенства права.

Президент Петр Порошенко, не явившись на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делам Майдана, поставил себя выше закона и продемонстрировал свое истинное отношение к соблюдению принципа верховенства права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк вблизи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры после неявки Порошенко на дополнительный допрос.

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«Два дня назад, выступая, президент сказал о том, что он отстаивал верховенство права в течение пяти лет в должности. Одним из признаков верховенства права является то, что никто не может быть выше закона», - заявил Горбатюк.

Горбатюк подчеркнул, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, свидетель должен по вызову следователя явиться на допрос.

«Президент на сегодняшний день не явился и поставил себя выше закона, то есть показал, как действительно он относится к верховенству права в Государстве Украина», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Горбатюк объяснил, что от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов относительно расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции достоинства.

Как сказал Горбатюк, протокол допроса от 2016 года не подписан до сих пор, поскольку тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге.

Однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал уже расшифрованный протокол.

Сегодня, 7 мая, Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры. По словам Горбатюка, о причинах неявки президента никто не сообщил, также не поступали просьбы о возможности переноса допроса.

Горбатюк заявил, что следователи повторно будут вызывать Порошенко на допрос, и в случае повторной неявки будут обращаться в суд о наложении на него штрафа.