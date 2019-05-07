На должность председателя Высшего антикоррупционного суда предлагаются три кандидатуры

Сегодня также должны избрать заместителя председателя суда.

На должность председателя Высшего антикоррупционного суда предлагаются кандидатуры судей Олега Павлишина, Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие предложения были озвучены на собрании судей Высшего антикоррупционного суда.

После выдвижения кандидатур состоялось их представление, судьи ответили на вопросы коллег, в частности, относительно их опыта работы.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем собрании судей Высшего антикоррупционного суда также предполагается избрать заместителя председателя суда, следственных судей и определить дату начала работы суда.