Проклятое место. Переедет ли Администрация президента с Банковой

О своих планах изменить «прописку» и перебраться с Банковой, где за все время существования независимой Украины бессменно находился кабинет №1, в другое место, Владимир Зеленский впервые заговорил еще после первого тура президентской избирательной гонки. «Да, мы не хотим быть в этой администрации... Я не знаю, где должно быть это новое место. Но это должно быть открытое место … Хочу найти такое возле Киева», - заявлял он.

Позднее, супруга Зеленского Елена также выступила против того, чтобы новый президент работал на Банковой. «Это место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его каком-нибудь университету», - сказала будущая первая леди в одном из своих недавних интервью.

«Я был в АП на встрече Владимира с Порошенко, и там очень некомфортно», - отметил бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир.

«Упакованное» здание с непростым прошлым

Современное здание АП на Банковой начали возводить в 1936 году, на фундаменте сооружений бывшего Киевского военного округа Российской империи, построенных в 1877-м (в свое время там размещался Генштаб УНР, а затем – генеральный штаб армии гетьмана Скоропадского). Эта географическая привязка – «на фундаменте» - объясняется тем, что, еще с 19 века объект был связан системой сигнальных колодцев и подземных тоннелей с другими военно-административными объектами Киева, и эту инфраструктуру нужно было сохранить.

После того, как столицу Украины перенесли из Харькова в Киев, архитекторы Сергей Григорьев и Борис Жежерин (который возводил также главный павильон Экспоцентра и дворец-санаторий «Конча-Заспа») и спроектировали новое здание, которое изначально предназначалось для штаба Киевского специального военного округа.

Во время оккупации Киева немецкими войсками во времена Второй мировой войны в здании размещался генерал-комиссариат, а уже после войны туда заселилось ЦК Компартии Украины во главе с Никитой Хрущевым…

Надо сказать, что идея перенести администрацию президента из помещения на Банковой в другое место озвучивалась, и не раз. Однако всерьез о смене президентской прописки заговорил в 2004 году третий президент Виктор Ющенко. «Просто так случилось, что за последние годы АП стала недобрым символом – это институт, который формировал ключевые конфликты, дискомфорт для миллионов людей. Поэтому, исходя из такой истории, есть желание видеть канцелярию в другом месте», - говорил Ющенко, объясняя журналистам мотивацию для возможного переезда.

Виктор Андреевич намеревался перебраться со здания на Банковой не за пределы Киева, как предлагали поначалу у Зеленского, а в пределах правительственного квартала, в здание Минздрава - напротив Мариинского дворца и Верховной Рады. А чтобы помещение на Банковой не пустовало, туда должно было переехать Министерство иностранных дел.

Как объяснял тогда сам Ющенко администрация президента должна была стать канцелярией, обеспечивающей «исключительно условия жизнедеятельности президента». Очень созвучно с нынешними заявлениями, не правда ли?

Стоит отметить, что на сегодня в распоряжении президента в здании на Банковой есть библиотека, отделение почты, типография, столовая, больница, магазин и даже салон красоты. Кроме того, в помещении, по словам экс-замглавы АП Дмитрия Шимкива, находится специальная защищенная сеть беспроводного интернета и построенная за время каденции Порошенко «ситуативная комната», где на экранах выводится оперативная информация на все случаи жизни, от экономических до военных вопросов.

По мнению Шимкива, отрывать АП от других зданий на Печерских холмах нельзя, поскольку в правительственном квартале существуют переходы, которые позволяют представителям власти передвигаться между АП, Кабмином и парламентом.

Эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер отмечает, что при возможном переезде стоит учесть и потенциальные затраты времени и сил на общение с ключевыми представителями других ветвей власти - законодательной и исполнительной, а также на другие важные встречи. «Для этого АП, ВР и Кабмин должны быть расположены как можно ближе друг к другу, и нынешняя локация АП удовлетворяет этому требованию», - говорит Белицер.

Проблемный переезд

Собственно, как рассказал УНИАН адвокат, экс-советник главы СБУ и экс-главный консультант Главной службы политики институционального развития Секретариата президента Украины Дмитрий Тупчиенко, именно поэтому ранее в Украине активно обсуждалась идея создания отдельного административного центра в Белой Церкви, на базе бывшего военного аэродрома. В качестве пилотного проекта, несколько структур даже были размещены на его территории в помещении бывшего админкорпуса. Но идея провалилась из-за отсутствия логистики.

Тупиченко напомнил, что один из последних переносов производился в отношении Минюста: когда в здании на улице Городецкого в Киеве проходил ремонт, сотрудники ведомства несколько лет размещались в бывшей промзоне метро Почайная (ранее – Петровка). «Как адвокат, который, в силу служебных обстоятельств, контактировал с Министерством юстиции, я был свидетелем этого хаоса: никто в министерстве не мог сказать, где, когда и в какое время будет находиться тот или иной сотрудник, отвечающий за тот или иной вопрос (например, нотариат или бесплатная правовая помощь). Доехать или припарковаться в районе Почайной было крайне затруднительно, да и ближайшая станция метро была за километр… Этот кошмар продолжался более двух лет, если не ошибаюсь. Все это время деятельность Министерства была полупарализованной», - говорит Тупчиенко.

Он обращает внимание и на еще одну проблему: учитывая, что далеко не все сотрудники Администрации президента (а это около 600 человек) могут согласиться переезжать (тем более, если речь будет идти о переезде за пределы Киева), им придется выплатить определенные компенсации, что увеличит расходы на переезд. «Переезд – это фактически изменение условий труда по КЗоТ, и не всегда работник соглашается работать после изменения существенных условий труда. В таком случае работодатель (то есть Государственное управление делами) имеет право расторгнуть с ним трудовой договор на основании п. 6 ст. 36 КЗоТ Украины по истечении двух месяцев с момента предупреждения. При этом следует учесть, что увольнение по мотивам отказа сотрудника от работы в связи с существенными изменениями условий труда может произойти только тогда, когда возможность продолжения работы по той же специальности, квалификации или должности сохраняется, но работник не желает продолжать работу. Таким образом, если принять во внимание гипотетическую ситуацию, когда все 500+ сотрудников АП откажутся переехать, скажем, в Белую Церковь, тогда, в соответствии со статьей 83 Закона Украины «О государственной службе», такому государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере средней месячной заработной платы (а это более 2 000 000 гривен, даже при условии, что сотрудникам будет выплачена минимальная заработная плата)», - считает эксперт.

Помимо вопроса переезда сотрудников, придется озадачиться и внесением целого ряда изменений в законодательство, касающихся обеспечения технических возможностей и защищенности засекреченной информации. Все это, в свою очередь, грозит серьезными финансовыми вложениями, исчисляемыми десятками миллионов долларов. А, с учетом согласования переезда с другими органами власти и созданием условий для работы президента где-либо в другом месте, процесс может растянуться на месяцы. «Даже в случае представления проекта таких изменений президентом Украины в Верховную Раду как неотложных, проект должен пройти экспертную оценку, получить выводы профильных комитетов, пройти первое и второе чтение, стадию внесения правок и тому подобное. Обычно даже неотложные законопроекты рассматриваются несколько месяцев. Учитывая, что представление соответствующего законопроекта займет определенное время (выбор места локации, составление сметы, согласование с Государственным управлением делами, согласование с Управлением государственной охраны, согласование с Государственной службой технической защиты информации) – минимум, несколько месяцев. А учитывая тот факт, что выборы Верховной Рады 9-го созыва должны состояться в октябре, прохождение изменений, к примеру, в статьях бюджета, на текущей сессии парламента маловероятно. После этого необходимо будет объявить тендеры на закупку товаров и услуг в системе «Прозорро» и провести их. Это еще несколько месяцев. И только после этого можно будет начинать разработку технико-экономического обоснования переезда, проведение оперативно-технических мероприятий, прокладку аппаратуры засекреченной связи и тому подобное. Это - еще несколько месяцев. А потому, даже в случае принятия принципиального решения о переезде Администрации президента Украины, сам переезд может состояться не ранее второй половины 2020 года», - резюмирует Тупчиенко.

Впрочем, как рассказал УНИАН политконсультант команды Зеленского Дмитрий Разумков, сейчас обсуждается, переносить ли администрацию президента в целом или же только непосредственно офис главы государства. «Как это будет организовываться, как реализовываться и в какие сроки, пока сказать тяжело, потому что для этого нужно будет определиться с местом, бюджетом, техническими возможностями по переносу», - отметил он.

К тому же, на данный момент даже нет перечня конкретных мест, куда, со временем, могла бы переехать АП. «У меня такой информации нет, у коллег, думаю, тоже. Скорее всего, нужно будет что-то строить, но более компетентно пока говорить рано», - сказал Разумков.

При этом, как отметил бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир, переезд, если он состоится, не будет проводиться за счет госбюджета: «За деньги государства — точно нет. Мы же находчивые, но нас все останавливают. Мы говорим, что найдем инвестора, который сделает. Нам говорят, что это коррупция. Все воспринимается плохо, нас приземляют. Но, конечно, какой-то нормальный офис очень хотелось бы».

Впрочем, по словам политического аналитика Тараса Чорновола, веры в реальный переезд Зеленского из здания на Банковой в какое-либо другое место мало. Главным образом, вопрос в цене: после того, как предыдущие президенты Украины видели порядок цифр, они, зачастую, уже работали в кабинете на Банковой, и тратить колоссальные средства на изменение места сидения уже не решались.

По словам Чорновола, в свое время по поводу переноса АП беспокоился не только Ющенко, но и Янукович. Последнего, к примеру, волновало то, что здание на Банковой находится в центре Киева, а потому демонстранты, в случае чего, могут к нему слишком близко подойти. Впрочем, как уже было сказано выше, увидев расчеты «переезда» Янукович, как и его предшественник Ющенко, оставил эту затею.

«Перенос такого здания - это не перенос офиса, это перенос центра государственной власти, где зациклены все системы связи, защиты, безопасности… Кроме прочего, у нас идет война. А история с «пленками Мельниченко» - лишнее доказательство тому, что сохранение и защита информации являются ключевыми вещами… Поэтому перенос АП - это, в первую очередь, перевод всего этого в какое-то новое помещение, которое надо создать с нуля, подготовить, обеспечить», - объясняет Чорновил.

Идею возможного переезда скептически восприняли и в Управлении госохраны, которое непосредственно занимается обеспечением безопасности первого лица страны. «Это будет не лучший вариант для Управления государственной охраны… Конечно, любое решение, которое примет президент, Управление государственной охраны будет выполнять, и будет обеспечивать его безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте», - сказал начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

Как бы там ни было, перенос Администрации президента – тема не для одной дискуссии. Сегодня эксперты сходятся во мнении, что затевать переселение только лишь президента – неоправданно дорого и попахивает популизмом. Ведь это не решит проблем украинцев одним махом. Ну, и очень бы хотелось, чтобы тема возможного переселения власти с Печерских холмов не превратилось в старый анекдот про перестановку кроватей в борделе.

Анастасия Заремба