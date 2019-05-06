Глава МИД Канады 8 мая прилетит в Украину для встреч с Порошенко и Зеленским

Глава МИД Канады также встретится с премьер-министром и министром иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Канады Фриланд 8 мая планирует осуществить визит в Украину для встреч с действующим главой государства Петром Порошенко и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщили в Посольстве Канады в Украине.

«Она должна быть восьмого мая», - сообщили в посольстве.

Как отметили в канадском дипломатическом представительстве, также Фриланд планирует встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Кроме того, Фриланд и Климкин планируют провести совместную пресс-конференцию, также планируется совместный пресс-брифинг с Гройсманом.