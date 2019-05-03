Экс-заместителя генпрокурора Кузьмина зовут на допрос в ГПУ
17:44, 03 мая 2019Политика
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Кузьмина вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве.
Кузьмин находится в розыске / фото УНИАН
Бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина вызвали в Главное следственное управление Генпрокуратуры на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
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Допрос запланирован на пятницу, 10 мая, в 10.30.
Кузьмина вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением.
Напомним, что Кузьмин находится в розыске.
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