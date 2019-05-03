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Экс-заместителя генпрокурора Кузьмина зовут на допрос в ГПУ

17:44, 03 мая 2019
Политика
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Кузьмин находится в розыске / фото УНИАН

Бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина вызвали в Главное следственное управление Генпрокуратуры на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве. 

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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Допрос запланирован на пятницу, 10 мая, в 10.30.

Кузьмина вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением.

Напомним, что Кузьмин находится в розыске.

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Теги: #ГПУ#Кузьмин