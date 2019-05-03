Экс-заместителя генпрокурора Кузьмина зовут на допрос в ГПУ

Кузьмина вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве.

Бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина вызвали в Главное следственное управление Генпрокуратуры на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве. Об этом сообщается на сайте ГПУ. Читайте такжеНАБУ вызвало соратника Порошенко на допрос на 25 апреля - СМИ Допрос запланирован на пятницу, 10 мая, в 10.30. Кузьмина вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением. Напомним, что Кузьмин находится в розыске.

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