В Раде рассказали, когда определятся с датой инаугурации Зеленского

Первый заместитель председателя ВР убеждена, что парламент не будет медлить с назначением даты инаугурации.

Верховная Рада Украины примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в интервью телеканалу "Прямой".

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Она уверена, что парламент не будет медлить с утверждением даты инаугурации президента.

"Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 13 541 528 избирателей, составляет 73,22%, за кандидата Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45%.

Сегодня, 3 мая, официальные результаты выборов президента опубликованы в "Голосе Украины".

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.