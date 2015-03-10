В России рапортуют о "чеченском" уровне поддержки Путина в Крыму

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на территории оккупированного Россией Крыма, пишет Крыминформ.

По данным опроса, 68% крымчан оценивают работу Путина "безусловно хорошо", еще 23% - "скорее хорошо". Лишь 2% дали оценку "скорее плохо" деятельности президента РФ, ни один из опрошенных ответил "безусловно плохо". При этом затруднились ответить 4% респондентов, еще 3% сказали, что не знают о работе Путина.

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Опрос проводился с 9 по 18 февраля, охватив 1600 жителей оккупированного полуострова. Используемая методика – опрос по месту жительства респондентов. Отбор респондентов осуществлялся в соответствии с квотами по полу, возрасту и образованию, типу населенного пункта.

Статическая погрешность не превышает 3,4%.