Варианты конфронтации

Несколько дней назад автор написал о том, что роспуск парламента находится в руках Президента. Но свежая информация из штаба Партии регионов может свидетельствовать о том, что „доны” отнюдь не намерены выполнять возможный президентский указ о роспуске Верховной Рады. Они, похоже, взяли курс на конфронтацию...

Для высшего руководства „регионалов”, говорят, был подготовлен довольно подробно прописанный документ о действиях ПР на ближайшие месяцы. Участие в подготовке этой „шпаргалки” для руководящих лиц в лагере бело-синих якобы принимали и американские, и российские аналитики.

Стратегическая цель разработки – обозначение путей взятия “Регионами” полной и власти в Украине. Вариант мирный – Ющенко послушно вносит кандидатуру Януковича на пост премьера, отказавшись от любых предварительных условий. „Наша Украина” (по крайней мере ее часть) присоединяется к „антикризисной коалиции”, получая в награду малую толику парламентских комитетов. Фактически происходит ассимиляция НУ „регионалами” (остатков блока – “бютовцами”) и лишение Президента реальных властных полномочий и политического влияния.

Но, как мы писали раньше, глава государства в полном соответствии с действующей Конституцией может объявить 25 июля о роспуске парламента и назначить новые парламентские выборы. Ведь именно тогда истекут 60 дней со дня ухода предыдущего правительства. Тем самым он получает шансы изменить политическую ситуацию и предотвратить узурпацию власти „донецкими”.

В „пособии” для “Регионов” этот вариант тоже предусмотрен. В этом случае, будто бы, рекомендуется задействовать жесткий силовой сценарий.

Верховная Рада отказывается “распускаться”, оперативно в Киев доставляются до 50 тысяч „защитников украинского парламентаризма”. Желательно, тот же контингент, который срывал визит кандидата в Президенты Ющенко в Донецк: мелкая уголовная шпана, техникумовцы, спортсменчики, молодые безработные и тому подобное. На трибуну окруженного „защитниками” парламента выходит Александр Мороз и сообщает, что Президент издал незаконный указ и тем самым совершил акт государственной измены. Поэтому парламент начинает процедуру импичмента Президента. Кстати, для начала процедуры достаточно набрать простое большинство – 226 голосов.

Почему указ „незаконный”? Небезызвестный специалист по подсчетам Сергей Кивалов (с которым за звание „выдающегося юриста современности может побороться разве что Виктор Медведчук) уже объяснил коротко: „Никакой отставки не было, а имело место сложение полномочий членами предыдущего правительства”.

Дальше красно-голубые коалицианты сформируют „правительство национальной консолидации и стабильности” во главе с Виктором Януковичем. А „защитники парламентаризма” на крепких плечах внесут новых членов правительства в здание Кабмина и посадят их в соответствующие кресла. Объясняя на пальцах растерянной охране „политику партии и правительства”.

Кстати, если Ющенко предпочтет некий промежуточный вариант и попробует медлить подольше с внесением кандидатуры Януковича в ВР, то коалицианты просто обойдутся без Президента и назначат правительство сами. Все равно Конституционного суда нет, и разбираться с неконституционными действиями придется позже. Когда все судьи КС уже будут „правильными”. Показательно, что и Кушнарев, и Янукович уже ясно выразили свою готовность к такому сценарию.

«Подписать кандидатуру премьер-министра – это конституционная обязанность Президента. Если это не будет сделано, то вступает другая процедура – процедура подачи такого же предложения от трех фракций, потом голосование в парламенте, и соответствующее постановление подписывает председатель ВР», - сказал Янукович.

Автору настоящей публикации о “рекомендациях” для “регионалов” рассказали гораздо раньше, чем появились соответствующие заявления руководителей ПР. Что может служить косвенным подтверждением выполнения “Регионами” этих рекомендаций. И их готовности к началу гражданского противостояния.

Просто ни „доны”, ни нанятые ими аналитики не видят никаких оснований, чтобы откладывать на 4–5 месяцев процесс захвата власти. Это не просто потеря темпа и допущение политических и геополитических рисков. Это еще и просто напрасная потеря огромных средств (выброшенных на выборы или не полученных за период „разброда и шатаний”).

Между тем, источники в штабе БЮТ утверждают, что орговики грустно признались Юлии Владимировне в неспособности в ближайшее время организовать действительно масштабные акции. А время в этой ситуации, скорее всего, будет играть против Тимошенко. Тем более, что финансисты блока, как говорят в штабе БЮТ, пока не перешли к партии “Регионов” лишь потому, что „доны” выставили слишком жесткие условия сдачи.

Значит, решающее значение может получить ответ на вопрос о том, контролирует ли Президент властные вертикали? Контролирует ли он МВД, СБУ и другие силовые структуры? Может ли он создать действенную антикризисную структуру (не путать с „антикризисной коалицией”!), которая бы оперативно скоординировала деятельность власти и силовиков по недопущению сценария широкомасштабного гражданского конфликта?

Николай Писарчук