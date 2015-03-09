Президент надеется на принятие ВР законопроекта о приглашении миротворцев



Об этом он заявил в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”Я надеюсь, что будет передан в Верховную Раду законопроект о приглашении миротворцев, и мы намного укрепим позиции по сохранению мира и стабильности вдоль линии соприкосновения, и перехода к политическому урегулированию ситуации”, - сказал Порошенко.

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