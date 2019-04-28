Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос отметил, что принятие законопроекта о реформировании «Укроборонпрома» будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Вместо госконцерна «Укроборонпром» будет создан другой орган с расширенными полномочиями.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил в эфире 5-го канала, сообщили в пресс-службе СНБО.

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По его словам, принятие законопроекта о реформировании ГК «Укроборонпром» будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Кривонос напомнил, что недавно состоялось заседание круглого стола под председательством секретаря СНБО Александра Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение «Укроборонпрома» несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе экс-президента Виктора Януковича «для простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК».

Поэтому, по словам заместителя секретаря СНБО, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта - «уничтожение старой системы управления в «Укроборонпроме» в то же время сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать, - останутся.

По его словам, взамен будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна.

«Согласно новому законопроекту, будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм «прокладок», - подчеркнул заместитель секретаря СНБО, добавив, что законопроект предусматривает также повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию сведений о хищений в армии Иван Винник заявил, что законопроект о реформировании госконцерна "Укроборонпром" и по рассекречиванию информации о государственном оборонном заказе уже разработан.

11 апреля председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в законопроекте о реформировании ОПК будет предусмотрено также реформирование системы закупок в рамках государственного оборонного заказа.

По словам Пашинского, законопроектом, среди прочего, предусмотрена ликвидация "Укроборонпрома", а также коренные изменения в закон о государственной тайне и о государственном оборонном заказе. Он добавил, что также законопроектом будет предусматриваться возможность государственно-частного партнерства в ОПК; возможность для предприятий ОПК государственной формы собственности создавать совместные предприятия со стратегическими партнерами Украины - по производству высокотехнологичных видов вооружения.