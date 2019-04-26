"Пиарятся на Зеленском": Разумков о "сторонниках" новоизбранного президента в Раде

В штабе кандидата-победителя подчеркивают, что все это не имеет ничего общего с будущим президентом.

Слухи о переформатировании фракций и групп в парламенте, а также назначении новых глав областных администраций пока не имеют под собой реальной почвы.

Так их прокомментировал политтехнолог победителя президентских выборов Дмитрий Разумков, сообщает "Украинская правда".

"То, что сегодня происходит в Раде, в том числе с депутатом Рыбалкой – это ничего общего не имеет по отношению к партии "Слуга народа" или по отношению к избранному президенту страны Зеленскому", – отметил Разумков.

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Он назвал это "пиаром на Зеленском" и добавил, что это "лишь верхушка айсберга". По словам Разумкова, "пиарятся на Зеленском" и в регионах страны. "Приходят рассказывать, кто будет председателем облгосадминистрации, кому какие места продали, кому что пообещали. Это все профанации, это все не соответствует действительности", – заверил представитель штаба кандидата-победителя.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.