Вехи недели. Надежда остается, парламент лихорадит, перемирие без иллюзий

Герой Украины Надежда Савченко изменила характер своей голодовки, предложив своим тюремщикам разработать комплекс сбалансированного питания. Голодавшая более 80 дней старший лейтенант ВС Украины и народный депутат решила сменить тактику борьбы против своих мучителей. Обращение Петра Порошенко к Владимиру Путину, призванное способствовать освобождению самой известной украинской военнопленной из СИЗО, по сути осталось без ответа – президент России традиционно укрылся за обтекаемыми формулировками. Впрочем, это не означает, что международная борьба за освобождение Надежды Савченко прекратилась.

Верховная Рада на минувшей неделе неприятно удивила. И дело даже не в том, что непопулярные законы, необходимые для получения кредита МВФ, законодатели решили принимать по принципу «хватает мешки – вокзал отходит». Процедура рассмотрения и принятия законопроектов, на которых трудно заработать имиджевые очки, в который уже раз показала, что конституционное большинство «Европейской Украины» - миф для внутрипарламентского употребления. Сотрудничество между законодательным органом и сформированным им правительством также оставляет желать лучшего: хотя некоторые министры начали медиа-подготовку к празднованию 100 дней формирования Кабмина, похвастать представителям исполнительной власти особо нечем.

Отдельные представители депутатского корпуса тоже взяли на вооружение экстенсивные методы политического промотирования своих скромных достижений. Радикалы Олега Ляшко решили привлечь к себе внимание любой ценой, что можно объяснить разве что зафиксированными рейтинговыми потерями. То они в гламурно-метросексуальном стиле блокировали трибуну, протестуя против принятия необходимых для получения кредита МВФ законов, то устроили корриду с собственным бывшим соратником Сергеем Мельничуком. Тот, как известно, решил спасти от роспуска депутатскую группу «Воля народа», за что и был подвергнут бывшими коллегами остракизму. Игорь Мосийчук громко обвинил Петра Порошенко в подготовке к покушению на Олега Ляшко, за что самому лидеру Радикальной партии пришлось извиняться перед президентом в ходе заседания Совета реформ. Правда, это не помешало Олегу Валерьевичу буквально на следующий день лично кричать стоящей за парламентской трибуной Валерии Гонтаревой «Ганьба» и дирижировать срывом выступления председателя правления Национального банка.

Хочу напомнить, что адаптационные сто дней у парламентариев восьмого созыва практически закончились, и им пора продемонстрировать некий класс законотворчества, а не бесконечный сеанс имитации бурной деятельности. К сожалению, слишком многие в депутатском корпусе забыли, что Украина уже год как парламентско-президентская республика, и законодателям необходимо не соревноваться в популизме, а работать в интересах страны.

Интересный момент: хотя Верховная Рада оперативно дала согласие на задержание и арест одиозных судей Печерского суда Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка, но коллеги этой троицы в Голосеевском суде столицы и в Виннице не спешат вершить правосудие даже после парламентской санкции на его осуществление. Тем временем в парламенте говорят, что существуют сотни судей, которым придется добровольно-принудительно снять свои мантии.

Хотя перемирие на Донбассе продолжается, обстрелов там хватает и в условиях отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Опекаемые Россией сепаратисты не стесняются возможного нарушения Минских договоренностей по очевидной причине – самопровозглашенные ДНР и ЛНР не являются субъектами международного права, на них, в отличие от Киева, не давит цивилизованный мир. Судя по последним сообщениям, в Старом Свете все больше заинтересованы в замораживании конфликта на Донбассе и его постепенном исчезновении с повестки дня Европейского Союза. Жаль, что дамы и господа из евро-структур, приготовившие для себя венки миротворцев, недооценивают настырность Владимира Путина. Видимо, представителям западной политической элиты будет полезно посмотреть анонсированный на «России-1» фильм о «возвращении Крыма», в котором Путин признал, что решение об аннексии полуострова было принято в ночь с 22 на 23 февраля.

Евгений Магда