Депутаты из Оппоблока заблокировали подписание закона о языке

В ВР внесены два проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии данного закона.

Депутаты из фракции "Оппозиционный блок" заблокировали подписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии указанного закона.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 года о принятии в целом проекта закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (регистрационный №5670-д-П), авторами которого являются председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул.

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Также зарегистрирован проект постановления с таким же названием с регистрационным №5670-д-П1, авторами которого являются внефракционные народные депутаты Юрий Бойко и Юлий Иоффе, а также члены фракции "Оппоблок" Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев.

Как известно, согласно регламенту, председатель Верховной Рады Украины не может подписать закон до того момента, пока парламент не проголосует эти проекты постановлений. В случае, если парламент не поддержит эти постановления, Парубий имеет право подписать закон и направить его на подпись президенту Украины.

В настоящее время на сайте парламента нет текстов указанных проектов постановлений.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.