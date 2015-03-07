Адвокаты Савченко планируют запустить новую международную процедуру для ее освобождения
20:03, 07 марта 2015Политика
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Адвокаты украинского народного депутата и летчицы Надежды Савченко хотят запустить новую международную процедуру для ее освобождения и приобщить к делу новые материалы.
REUTERS
Об этом сообщил в своем Твиттере один из защитников украинки Марк Фейгин, передает Громадське.
«Защита запустит новую международную процедуру освобождения Савченко в ближайшее время», - написал он.
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Кроме того, Фейгин отметил, что на следующей неделе Следственный комитет России должен ответить на новые ходатайство о приобщении к делу доказательств ее невиновности и допросов свидетелей.
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