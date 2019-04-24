Bloomberg: Зеленскому придется быстро учиться быть настоящим президентом, и время не на его стороне

Чтобы сохранить поддержку Запада, ему придется показать хоть какие-то результаты как можно быстрее, но это очень непростая задача

Умело сыграв президента в телесериале, украинский актер Владимир Зеленский теперь должен научиться быть настоящим. И время не на его стороне. После триумфальной победы над Петром Порошенко во втором туре выборов политический новичок пройдет инаугурацию в следующем месяце.

После этого он возьмет в свои руки руль страны во времена войны. К тому же Украина до сих пор зажата в геополитическом конфликте между Западом и Россией, пишет Bloomberg. Экономика тем временем отравлена коррупцией и зависит от внешней помощи. 41-летний Зеленский хорошо знает, что ему нужна помощь. Он окружил себя бывшими министрами-реформаторами и другими экспертами. Но предвыборная кампания не раскрыла его планов. От того, как быстро он утвердит свою команду и политические позиции, будет зависеть его успех на многих фронтах.

Читайте такжеСоветник Зеленского: не советую говорит с Путиным "один на один" и я против "ЛДНР" за столом переговоров

Без поддержки в парламенте Зеленский может столкнуться с трудностями в проведении существенных изменений до выборов в октябре. Он может попытаться распустить Верховную Раду, но ему нужно это сделать как минимум за шесть месяцев до избирательного дня. Впрочем, есть и другие возможности. Зеленский подал сигнал о намерении уволить Генпрокурора, который стал непопулярным как среди украинцев, так и среди западных доноров. Он может избрать нового министра иностранных дел, так же как и министров обороны и МВД. Но, по мнению издания, ему нужно дистанцироваться от миллиардера Игоря Коломойского, связи с которым ему приписывают.

Отношения с Россией останутся холодными. Но приход нового лидера может означать появление новых подходов. Зеленский, который говорит на русском лучше, чем на украинском, получил значительную поддержку на востоке, где идет война, развязанная Россией после оккупации Крыма в 2014 году. По словам Зеленского, он хочет добиться мира и возвращения военнопленных. Владимир Путин не большой поклонник Порошенко. И он может оптимистически расценивать появление его неопытного преемника. Однако, Россия уже начала испытывать Украину после выборов. На прошлой неделе она запретила экспорт нефти.

Читайте такжеWashington Post: Украине остро нужна помощь Запада, а не эго усталость

Тем временем, рынки верят Зеленському на слово. Его приход к власти совпал с тем, что гривня стала четвертой валютой мира с лучшим ростом за последние три месяца. Надежда в том, что новоизбранный президент примет взгляды экс-министра финансов Александра Данилюка и будет дальше продвигать реформы.

«Нужно просто уверить МВФ и поставить хорошую команду», - сказал фондовый менеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Шабо.

Экономический рост, подкрепленный поддержкой МВФ, держится на уровне выше 3%. Но это не удовлетворяет большинство людей через пять лет после последней революции. Украину ждет много выплат по иностранным долгам.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Новый президент Украины – вызов для Польши и ЕС

Поэтому сотрудничество с МВФ, скорее всего, будет сохранено. Чтобы страна осталась на плаву, Зеленскому, вероятно, придется согласиться на новый пакет помощи, который будет обусловлен потенциально неудобными экономическими реформами.

Зеленский, как и его предшественник, поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, хотя говорит о референдуме в этом вопросе. Западные лидеры очень быстро поздравили его с победой. Но призвали одновременно побороть коррупцию. Он должен как можно быстрее показать результат, если хочет, чтобы западные лидеры и дальше поддерживали его.