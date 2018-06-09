Украинский интерес. Герой без кавычек, диалектика перемирия и заокеанские 99 процентов

Надежда Савченко стала Героем Украины. Это тот случай, когда звание в полной мере соответствует поведению человека, ставшего символом мужества. Более 80 дней голодания в российской тюрьме доказали, что парламентарий Савченко – возможно, самый эффективный из украинских нардепов, хотя она никогда еще не была в сессионном зале Верховной Рады. Россия недооценила женщину, оказавшуюся не только воином, но и сумевшую своей позицией противостоять государственной машине. Сегодня Надежде необходима сильная юридическая команда, способная максимально эффективно помогать ей в непростой ситуации.

Перемирие на востоке Украины продолжает соблюдаться, хотя и весьма относительно, и стороны конфликта постепенно отводят тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Этот процесс важен тем, что российский МИД, отбросив приличия, выступает в качестве международного адвоката сепаратистов. Например, представитель РФ в ООН Виталий Чуркин утверждает, что миссия ОБСЕ на Донбассе не должна контролировать, куда именно отводят свои тяжелые вооружения представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Справедливости ради отмечу, что сепаратистские республики никем не признаны, и вряд ли намерены соблюдать нормы международного права. Показательно, что Россия проигнорировала приглашение Ангелы Меркель о встрече «нормандской четверки» на высшем уровне, и консультации в Берлине прошли на уровне представителей министерств иностранных дел.

Петр Порошенко предостерег главу Европейского Совета Дональда Туска от чрезмерной эйфории в отношении выполнения Минских соглашений. Думаю, это было чрезвычайно своевременно, поскольку истеблишмент Старого Света все настойчивее продвигает в информационное пространство тезис о постепенной стабилизации ситуации на Донбассе. Следует учесть, что Москва категорически против участия Вашингтона в мирном урегулировании ситуации на востоке Украины. Пока ЕС и США обещают России «сильную реакцию» на возможное нарушение Минских договоренностей.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за океаном лоббирует начало поставок оружия Украине и уверяет, что вопрос решен на 99%. Опытный политик при этом не уточняет, с каким знаком будет это решение. Во время слушаний в Конгрессе помощник государственного секретаря Виктория Нуланд подтвердила, что на Донбассе находятся тысячи российских военных. 11 конгрессменов обратились к Бараку Обаме с призывом поставить оборонительное вооружение Украине. Честно говоря, непонятно, по какой причине народный депутат Антон Геращенко заявил, что Вашингтон отказался от поставок оружия из-за угроз Владимира Путину Бараку Обаме при реализации подобного сценария начать полномасштабное вторжение в Украину. Порой кажется, что логика заявлений отдельных, пусть и влиятельных, парламентариев плохо корреспондируется с национальными интересами Украины.

Хотя тема уничтожения «Боинга-777» в небе над Донбассом летом прошлого года отошла на второй план, в Нидерландах она остается актуальной, ведь на борту лайнера было около 200 голландцев. Тамошние СМИ успели опубликовать информацию о том, что самолет был сбит российской ракетой, выпущенной из ЗРК с российским экипажем, но на официальном уровне эта информация не нашла подтверждения.