Washington Post: Украине остро нужна помощь Запада, а не его усталость

США и Европе пора прекратить вести себя так, будто им нечего терять в процессе украинских изменений.

Для Украины наступил момент истины. Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов, одолев Петра Порошенко. Большинство украинцев знают Зеленского как актера телесериала «Слуга народа», где он играет простого гражданина, раздраженного коррумпированной политической системой. В кино его герой удивительным образом стал президентом. И вот выдумка стала фактом. Зеленский готовится к настоящей инаугурации, которая состоится уже этой весной.

Не очень вдаваясь в политические детали во время предвыборной кампании, ему теперь нужно показать украинцам, каким именно лидером он будет. Об этом на страницах Washington Post пишет директор Penn Biden Center по дипломатии и международному сотрудничеству Майкл Карпентер.

Он замечает, что в отличие от тщательно прописанного киногероя, Зеленский не совсем «простой» гражданин. Его скорее можно отнести к элитам. Ведь у него есть вилла в Италии и тесные связи по меньшей мере с одним из богатейших граждан Украины.

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И хотя сейчас никто не знает, каким президентом он будет, можно точно сказать, каким украинцы хотят, чтобы он стал. Опросы постоянно демонстрируют, что люди хотят трех вещей от его политического лидерства. Во-первых, они хотят видеть государственника, который защитит от агрессии России и восстановит суверенитет Украины. Во-вторых, они хотят, чтобы он стал реформатором-тараном для олигархической системы, которая подрывает украинскую политику и экономику. И, наконец, они хотят кого-то, кто укрепит экономический рост, повысит зарплаты и создаст рабочие места.

Все эти вещи легко озвучить, но трудно воплотить. Однако, если Зеленский действительно хочет быть «слугой народа», он как минимум знает, какими должны быть его стратегические приоритеты. Чтобы отразить российскую агрессию против Украины, он уже призвал США и Великобританию применить больший рычаг воздействия против Москвы и не стоять на обочине дипломатических процессов, монополию в которых получили Франция и Германия. Чтобы побороть коррупцию, он призвал изолировать украинские правоохранительные органы, в частности НАБУ и антикоррупционные суды, от политического влияния. Чтобы оживить экономику, он признал, что инвестиции – это ключ. Но он остро зависит от верховенства закона и уважения к частной собственности.

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Если Зеленский хочет добиться успеха в воплощении этой повестки дня, которая соответствует его предвыборной риторике, ему будет нужна как внутренняя, так и международная поддержка. Дома ему понадобится парламент и гражданское общество, готовые поддержать реформы. Если нынешний парламент станет слишком раздробленным и неспособным сделать много, парламентские выборы в октябре предлагают замечательную возможность привести мощный блок реформаторов. Украинское гражданское общество уже стало мощным адвокатом реформ. И оно станет ключевым союзником, если Зеленский согласится с ним сотрудничать.

Также ему понадобится поддержка международных партнеров. К сожалению, как и украинский парламент, трансатлантическое сообщество раздроблено и занято другими проблемами.

«Это должно измениться. Запад должен стряхнуть с себя диагноз «усталости от Украины», который он сам себе поставил. Его нужно заменить подходом в духе «жди и смотри» с более стратегической политикой активной поддержки армии, антикоррупционных и экономических реформ в этой стратегически важной стране», - говорится в статье.

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Автор отмечает: если международное сообщество не примет Зеленского, это сделают другие актеры. Олигархи уже несколько впереди в гонке за сохранение их коррупционных интересов и предпочтений. Кремль сделает то же самое. Именно поэтому международное сообщество должно начать сотрудничать с победителем на президентских выборах сейчас, чтобы поддержать эволюцию его взглядов, его команды и политической повестки дня. Чтобы эта эволюция продвигала демократические ценности, инновационную экономику и верховенство закона. Западные лидеры должны взять Зеленского под свое крыло, предоставить стратегические и технические советы и предложить политических советников, которые смогут дать рекомендации в проведении оборонной реформы, международной дипломатии, а также посоветовать в решении юридических и экономических проблем.

Для Украины наступил момент перелома. Запад должен прекратить вести себя так, будто ему нечего терять от результатов в Украине. Вместо этого он должен быстро прийти на помощь новоизбранному президенту и помочь его соотечественникам двигаться в направлении более демократической, суверенной и процветающей Украины.