Вдоль границы с Харьковской областью РФ разместила системы радиоразведки – депутат

Об этом в эфире "5 канала" сообщил депутат от "Народного фронта", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Левус, пишет Украинская правда.

"Наблюдается развертывание определенных военных сил, соединений в Белгородской области (РФ) вдоль границы с Украиной. В эту ночь уже были выставлены системы радиоразведки со стороны России. Более того, там открылся такой же лагерь по подготовке диверсионно-разведывательных групп, который есть в Ростове", - сказал нардеп.

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В то же время в пресс-центре АТО сообщили, что пророссийские боевики в пятницу 27 раз нарушали режим прекращения огня и обстреливали украинских военных.

Кроме того, в течение дня террористы 4 раза применяли беспилотные летательные аппараты. В частности, над Раевкой вблизи Луганска и трижды в небе над населенным пунктом Гнутово зафиксированы беспилотники.