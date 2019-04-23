"Начнет издалека": эксперт спрогнозировал поведение Путина в переговорах с Зеленским

Эксперт предположил, что новоизбранный президент вряд ли сделает что-то кардинальное, чтобы изменить курс страны.

Президент России Владимир Путин может устроить проверку на прочность новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому уже в июне на саммите "нормандской четверки".

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, передает «Обозреватель».

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"По выстраиванию отношений с Россией – я думаю, встреча в нормандском формате, которую инициировал президент Порошенко, скорее всего, состоится в июне. Гораздо большая вероятность, что она состоится, если у нас будет избран новый президент, а не останется действующий. Для Путина и для России важно будет посмотреть, какой это человек, познакомиться с ним и пытаться начинать предлагать свои условия, смотреть на реакцию", – пояснил Мусиенко.

По мнению эксперта, российская сторона начнет издалека: "Спокойно в мягкой форме будут предлагать поговорить. Когда увидят, что не работает, начнется агрессивная циничная манера ведения переговоров, как Россия умеет. Они начнут продвигать свои определенные условия".

"Сейчас ситуация перекручивается, хотят сделать виноватой саму Украину. Сказать – у вас внутренний гражданский конфликт, разберитесь. Посмотрите на последние заявления Пескова (пресс-секретаря Путина – ред.) – они дистанцируются. Они говорят – мы готовы поддержать мирные инициативы, но вы разговаривайте с Донецком и Луганском. Ясно, что они дадут команду и те ее выполнят", – пояснил он.

Мусиенко предположил, что новоизбранный президент вряд ли сделает что-то кардинальное, чтобы изменить курс страны. По его мнению, РФ рассчитывает на выборы в Верховную Раду Украины.

"Угроза не только в президентских выборах, еще и парламентские на носу. Не будем забывать, какая там может быть сформирована коалиция. Мне кажется, что на парламентские Россия тоже делает определенные ставки. Они хотят формирования коалиции, которая была бы максимально лояльна к ним... Есть определенная опасность в контексте того, что президент не может внести изменения в Конституцию об изменении курса в НАТО и ЕС, но парламентарии могут это сделать, имея коалицию", – считает эксперт.