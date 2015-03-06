Россия разжигает конфликт, а затем играет роль "пожарного" - Сергеев

Об этом он сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, говоря о политике РФ в отношении Украины.

"Россия занимается разжиганием, а при этом «играет» роль «пожарного», - подчеркнул Сергеев.

Читайте такжеСергеев призывает Россию выполнять Минские соглашения, а не имитировать действияПо его словам, пока власти РФ не прекратят вести такую политику, конструктивного диалога не будет.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.