Савченко не намерена уходить из политики

По ее словам, работать она будет со своей партией "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Скандальный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что в дальнейшем будет продолжать работать в парламенте и не планирует уходить из политики.

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Как сообщает ТСН, об этом она заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады 23 апреля.

"Относительно дальнейшего будущего в этом парламенте. Буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу. Относительно дальнейшего будущего политического – да, я останусь в политике. Я буду не сама, у меня есть моя команда", - сообщила Савченко.

По ее словам, работать она будет со своей партией "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Нардеп пожаловалась, что из ее пятилетнего срока депутатского мандата два года украла Россия, а «еще год – власть Украины».

Как сообщал УНИАН, Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.

Сегодня, 23 апреля, Савченко пришла в Верховную Раду.