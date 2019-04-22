У Зеленского рассказали о приоритетных направлениях работы будущего президента (видео)

Кардинальных изменений от самого начала каденции ждать не стоит.

В Украине будет только один государственный язык – украинский, и его развитием будет заниматься новоизбранный президент.

Об этом заявил член команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, говорится в сюжете ТСН.

Он также напомнил избирателям о том, что снижение тарифов и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников не входит в компетенцию главы государства, но президент будет интересоваться тем, насколько тарифы обоснованы, а также обеспечивать условия для качественной работы правоохранительных органов и судов.

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Относительно войны на Донбассе, то представитель команды Зеленского признал, что ее невозможно закончить "прямо сейчас". Услышать же, что думает по актуальным вопросам сам победитель гонки, можно будет уже скоро – в штабе пообещали большую пресс-конференцию Зеленского сразу после объявления официальных результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 99% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,46%.