У одного из пленных РФ украинских моряков возникли проблемы со здоровьем после операции

У пленного моряка Сороки после операции на руке не работают четыре пальца.

У военнопленного моряка Василия Сороки, который получил ранение при захвате россиянами украинских судов и которого недавно прооперировали, не функционируют четыре пальца.

Как сообщает Громадське, об этом заявил Виктор Сорока - отец Василия Сороки.

Он также рассказал о встрече родственников военнопленных с Владимиром Зеленским до того, как он публично объявил, что будет баллотироваться в президенты.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненных украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

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19 марта адвокат Сергей Бадамшин заявил, что его подзащитному, украинскому моряку Василию Сороке, который получил ранение в руку во время захвата украинских кораблей в районе Керченского пролива, сделали операцию.

16 апреля Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками украинских моряков и трех судов.

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

Адвокаты обжаловали решение российского суда, отметив, что захваченные российскими властями украинские моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года «Об обращении с военнопленными» и не должны содержаться в СИЗО, поскольку это является продолжающимся конвенциональным нарушением со стороны российских властей.