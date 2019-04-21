Зеленский: для меня все украинцы - это единый народ

Об этом он сказал в ответ на вопрос относительно низкого уровня поддержки во Львовской области.

Владимир Зеленский, который по результатам экзит-полов побеждает во втором туре выборов президента Украины, подчеркивает, что для него все украинцы - это единый народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно невысокой поддержке во Львовской области и как он будет налаживать контакт с ней.

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«Приеду во Львов. Для меня не бывает «львовяне» или «Днепр» или «Кривой Рог», или «Полтава», или «Винница». Для меня все украинцы - это единый народ, это единая Украина», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 2,4% протоколов УИК во всех областях, кроме Львовской, лидирует Зеленский, во Львовской области первое место у Петра Порошенко - 63% против 32%.