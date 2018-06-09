Старые грабли Верховной Рады: как популизм побеждает здравый смысл

В пятницу, 6 марта, Верховная Рада пыталась заслушать отчет главы Национального Банка Украины. Очередное выступление Валерии Гонтаревой должно было пройти, отчасти, по инициативе Радикальной партии, депутаты которой заблокировали работу парламента еще в понедельник.

Главный «радикал» страны Олег Ляшко, с присущей ему театральностью, потребовал немедля отправить «виновника» падения национальной валюты – главу НБУ - в отставку. Когда же дело дошло до отчета Валерии Гонтаревой перед парламентом, ряд депутатов во главе с Ляшко окружили трибуну Верховной Рады и начали скандировать «ганьба!» и «в отставку!». После этого глава НБУ прервала свое выступление, и через несколько минут покинула трибуну.

Справедливости ради отметим, что провокаторами срыва выступления Гонтаревой сегодня выступили все участники «мероприятия». И сама глава НБУ, которая в довольно провокационной манере попыталась переложить ответственность за просчеты Нацбанка на предшественников, чем «подорвала» зал. И «радикальные» представители Верховной Рады, которых и провоцировать не надо – сами готовы блокировать, апеллируя к оппоненту в хамской манере своего лидера.

Впрочем, как бы не старались некоторые депутаты ради собственного пиара «выдумывать велосипед», увольнение Гонтаревой – давно приевшаяся тема. Очевидно, что банкир, за время правления которого гривна упала до исторического минимума, вызвав значительное повышения цен во всех сферах, не войдет в историю как «успешный глава НБУ», и, рано или поздно, покинет свой пост. Вопрос только во времени.

Глава НБУ порывалась подать в отставку не один раз. Собственно, по словам народного депутата от фракции «Народный фронт» Максима Полякова, такое заявление написано и сейчас, «на будущее». «На данный момент собраны более 115 подписей (из 150 необходимых – УНИАН) за отстранение Гонтаревой и расследования ее злоупотреблений. Мы требуем, чтобы срочно был рассмотрен вопрос относительно ее отставки и стабилизации банковской системы Украины. Насколько известно Гонтарева вчера (в среду, 4 марта) написала заявление о желании уволиться», - рассказал он УНИАН.

Более того, по словам депутатов, Валерии Гонтаревой практически нашли замену. Но сам акт «добровольного увольнения» состоится после предоставления Украине кредита от МВФ. «Пока ее заявление без даты, и есть большие сомнения, что там будет стоять дата ближайших дней. Через неделю две – да, но не сейчас», - отметил один из представителей фракции Блок Петра Порошенко и добавил, что вечером 5 марта должна состояться встреча главы НБУ с президентом, после чего станет ясно, когда подпишут ее заявление об уходе.

«Проклятое» кресло

Впрочем, позицию президента относительно возможной отставки главы НБУ озвучил руководитель пропрезидентской фракции в Верховной Раде Юрий Луценко, подчеркнув, что Петр Порошенко «приоритетным считает кредит от МВФ, а посему, против любых препятствий на этой дороге».

«Президент подпишет заявление об отставке главы НБУ, но после кредита МВФ. Это понятно и логично. Никто не будет увольнять ее с позором тут, в сессионном зале», - отмечают парламентарии из разных фракций коалиции.

Все они соглашаются, что во фракциях давно обсуждают потенциальных кандидатов на должность руководителя Нацбанка. Как уже сообщал УНИАН, в декабре 2014 года на место главы НБУ пророчили ряд кандидатов: экс-главу правления ВТБ Банка Вадима Пушкарева, председателя правления АО «Райффайзен Банк Аваль» Владимира Лавренчука, экс-министра финансов Александра Шлапака и главу правления АО «Ощадбанк» Андрея Пышного. Звучали имена даже таких фантастических кандидатов как экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан или экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Сейчас же, подтверждая наличие претендентов для замены, фамилий никто не называет. «Пока не могу сказать фамилии, это все только обсуждение», - отметил народный депутат Борис Филатов.

Как бы там ни было, среди этих «неизвестных», сегодня чаще всего парламентарии называют бывшего топ-менеджера НБУ Сергея Яременко. «Пока слышал только о Яременко, больше не назову никого», - рассказал УНИАН народный депутат от Блока Петра Порошенко Максим Ефимов.

Впрочем, как бы того не хотелось некоторым любителям пиара у парламентской трибуны, даже если отставка Валерии Гонтаревой состоится в ближайшее время, это вовсе не будет означать, что гривна вернет свои прежние позиции. По словам внефракционного депутата Сергея Лабазюка, глава НБУ уже давно предупредила политиков о курсе в 30 гривен за доллар, считая это, в нынешних условиях, абсолютно естественным. «Я ее не защищаю. Естественно, что руководитель Нацбанка должна отвечать за ошибки, но у меня вопрос: а не сделает ли эта отставка, если она произойдет прямо сейчас, еще хуже? Такой шаг может быть дестабилизирующим фактором, который спровоцирует еще больший рост курса», - считает парламентарий и добавляет, что менять главу НБУ сейчас – плохой сигнал не только МВФ, но и потенциальным инвесторам.

Процесс «тушкования» запущен

Отметим, что отставка главы НБУ не единственная перемена, которая ожидается во власти. Так, на текущей неделе в кулуарах Верховной Рады заговорили и о возможном распаде коалиции или, по крайней мере, выходе из нее отдельных депутатов.

Вышеупомянутый Олег Ляшко прославился на этой неделе не только требованиями отставок, но и дракой с экс-командиром батальона «Айдар» и уже бывшим представителем Радикальной партии Сергеем Мельничуком. «Верните мне мою тушку», - возмущался Ляшко.

Но потенциальных «тушек» в новой Верховной Раде, как оказалось, значительно больше одного «радикала». Причем от разных фракций. В частности, по информации УНИАН, в ближайшее время из Блока Петра Порошенко должно выйти около 7 народных депутатов. «Пока с данными депутатами провели переговоры, уговорили остаться, но скорее всего они выйдут на следующей неделе», - рассказывают их однопартийцы.

Действовать на упреждение решил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Он зарегистрировал законопроект №2300 «Об организации работы парламента», предполагающий, в том числе, дополнить Регламент Верховной Рады нормой о том, что депутат может входить только во фракцию той партии, от которой он был избран (по списку или в мажоритарном округе).

В случае нарушения этой нормы, нерадивому депутату грозит досрочное прекращение полномочий по решению высшего руководящего органа соответствующей партии. При этом депутаты-самовыдвиженцы могут либо оставаться внефракционными, либо входить в существующие фракции парламента. А исключенные из фракций депутаты не смогут войти в какую-либо фракцию или группу. Впрочем, сами парламентарии не верят в реализацию подобной инициативы.

Как бы там ни было, на сегодняшний день представители пропрезидентской фракции, отвечая на расспросы о потенциальном «демарше» некоторых своих коллег, утверждают, что на заседаниях фракций подобные вопросы не поднимались. Но не исключают наличия желающих покинуть ряды политической силы. «Развал коалиции - это самый плохой сценарий, который может быть, поэтому не думаю, что в ближайшее время это произойдет, - заверил народный депутат из фракции БПП Максим Ефимов. – Если есть какое-то несогласие, это надо решать через договоренности. Пока мудрости у нас хватает».

Тем не менее, политик признал, что внутри фракции нет полного согласия, с чем, по его мнению, несомненно, надо «что-то делать», но это – «вопрос к руководству». Что же касается возможного выхода своих коллег из фракции, Ефимов считает, что «очищение фракции от людей, не согласных с решениями фракции, должно происходить».

Распада коалиции ожидать не стоит

Его соратник по политической силе Виктор Чумак о внутрифракционных конфликтах говорит мало, но соглашается с «неполадками в коалиции»: «Есть люди, которые, в последние время, просто шантажируют остальных членов коалиции, мол, или будет так, или никак. Требуют, угрожают. Так дальше не может продолжаться. Поэтому если кто-то и выйдет, то пусть сперва подумает, куда он пойдет. И все ли народные депутаты из его группы захотят сделать также».

Любопытно, что представители Радикальной партии, на которую намекал Виктор Чумак, действительно не готовы слепо следовать за своим лидером. По словам одного из «радикалов», выход партии из коалиции обсуждается, но далеко не все готовы покинуть парламентское большинство, даже под угрозой исключения из партии.

Тем временем, несколько приутих и сам Ляшко. «Вероятно, ему объяснили, что кто-то из его спонсоров может переместиться в места не столь отдаленные», - предположил депутат нескольких предыдущих созывов Верховной Рады Тарас Черновол.

Справедливости ради отметим, что «золотая акция», плохо разыгрываемая в парламенте главным «радикалом» страны, на самом деле таковой не является. Даже если Радикальная партия покинет ряды парламентского большинства, оно останется стабильным – голосов, по-прежнему, будет достаточно.

Более того, даже если распад коалиции из-за выхода какой-либо фракции - одной из ее составляющих - состоится, по большому счету, Верховной Раде это ничем не грозит. Во-первых, потому, что у народных депутатов будет время создать новое парламентское большинство и подписать новое коалиционное соглашение. Во-вторых, потому, что для создания такой новой коалиции будет достаточно демократических фракций и депутатских групп. В-третьих, в рядах депутатов есть понимание, что развал коалиции тянет за собой и отставку правительства. А это – игра на руку внешнему агрессору, что, в нынешних условиях недопустимо для страны. В этой связи отметим, что перестановок в Кабинете министров после окончания переговоров с МВФ ожидать все же стоит. Но коснутся они, вероятно, только ряда министров, ответственных за использование международного кредита и контроль над распределением этих средств.

Как бы там ни было, пока в крепости «дружбы» всех фракций, составляющих нынешнюю коалицию, на публику не сомневаются представители всех политических сил. А спикер Верховной Рады Владимир Гройсман и вовсе в этом абсолютно уверен. По его мнению, «коалиция крепка как никогда, а все разговоры о развале всего лишь выгодные кому-то слухи».

Ольга Каретникова-Котягина