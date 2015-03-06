В Киеве стартовало заседание суда по избранию меры пресечения судье Вовку

Как передает корреспондент УНИАН, суд не разрешил журналистам осуществлять фото - и видеосъемку хода заседания.

Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицируются по ч.2 ст.375 УК Украины.

Читайте такжеСудьи Кицюк, Вовк и Царевич обещают появиться на суды по поводу их ареста

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Меру пресечения Царевич и Кицюку будет выбирать Винницкий городской суд сегодня, 6 марта.