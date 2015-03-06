В Киеве стартовало заседание суда по избранию меры пресечения судье Вовку
Голосеевский районный суд Киева проводит заседание по избранию меры пресечения судье Печерского райсуда Сергею Вовку.
Как передает корреспондент УНИАН, суд не разрешил журналистам осуществлять фото - и видеосъемку хода заседания.
Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицируются по ч.2 ст.375 УК Украины.
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Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.
Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Меру пресечения Царевич и Кицюку будет выбирать Винницкий городской суд сегодня, 6 марта.