ЕС продлил санкции в отношении бывших украинских чиновников – министр юстиции

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил министр юстиции Павел Петренко.

«По моей информации, дела уже расследуются Генеральной прокуратурой Украины, которая подала соответствующие дополнительные доказательства и информацию о ходе расследования этих уголовных дел европейской стороне. Этих доказательств оказалось достаточно, чтобы еврочиновники приняли решение о продлении санкций», - заявил глава Минюста.

При этом он отметил важность активизации расследования этих уголовных производств. «Мы тоже восстановим справедливость, когда конфискуем те замороженные активы, которые фактически украли бывшие чиновники и Янукович лично у украинских граждан», - сказал министр.

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Вместе с тем, П.Петренко не стал комментировать появившуюся информацию о том, что список бывших чиновников может сократиться с 22-х до 18-ти человек. «Пока нет официального решения европейских институтов – это некорректно комментировать. Давайте дождемся», - призвал он.

По словам главы ведомства, только в Украине около 60 млрд грн были арестованы на счетах компаний В.Януковича и его окружения. «Это средства, сравнимые с нашим военным бюджетом. И если мы эти средства вернем в госбюджет – они будут направлены не только на войну, а и на развитие экономики, и на укрепление социальных стандартов. Это наша цель», - резюмировал Петренко.