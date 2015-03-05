Порошенко - Хэммонду: для деэскалации ситуации на Донбассе необходимо ввести миротворцев

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом речь шла во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Филиппом Хэммондом.

Президент отметил четкую позицию и поддержку Украины.

«Спасибо за сильную поддержку Великобритании защиту Украины своей независимости, территориальной целостности и суверенитета. Наша борьба является битвой за свободу, демократию и европейские ценности и принципы», - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина платит высокую цену за свою борьбу.

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Глава государства добавил, что сложная ситуация не только на Донбассе, но и в оккупированном Крыму, где был арестован крымскотатарский активист. Стороны констатировали ухудшение ситуации с соблюдением прав человека на полуострове.

Порошенко и Хэммонд подчеркнули необходимость выполнения всеми сторонами обязательств, которые были зафиксированы в Минске.

«Будет очень опасным, если европейские партнеры оденут розовые очки, считая, что все хорошо», - подчеркнул президент. Он напомнил, что остаются неосвобожденные заложники, в том числе Надежда Савченко, нет контроля за границей, не выведены иностранные войска с оккупированных территорий.

Президент отметил, что для деэскалации ситуации необходимо ввести международную миротворческую миссию. Собеседники согласились, что должна быть усилена работа миссии ОБСЕ в Украине.

Стороны также обсудили сотрудничество в экономической и оборонной сфере. Президент отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Великобритании и эффективное сотрудничество между странами. «Мы благодарны за ваше участие в трастовом фонде НАТО. Мы довольны нашим сотрудничеством в экономической сфере», - сказал Порошенко.

Президент призвал Великобританию ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании отметил: «Хочу повторить, что мы решительно поддерживаем вашу борьбу за суверенитет и защиту всей украинской территориальной целостности”.

Он добавил, что ЕС готов поддерживать политику санкций в отношении России и в дальнейшем их усиливать в случае эскалации ситуации.