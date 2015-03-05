Конгрессмены США призвали Обаму предоставить Украине вооружение

Об этом сообщается на официальном сайте спикера Палаты представителей США Джона Бейнера.

Под соответствующим письмом, которое в четверг было направлено Обаме, подписалось 8 представителей Республиканской партии и 3 - от Демократической партии.

В частности, конгрессмены из обеих партий в нижней палате Конгресса вместе с председателями ряда комитетов этой палаты настойчиво призывают Обаму принять решение предоставить Украине летальное оружие.

Конгрессмены считают, что после заключения нового Минского соглашения о прекращении огня, это только консолидировало усилия России и сепаратистов относительно новых захватов на востоке Украины.

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"Мы настойчиво призываем вас быстро утвердить дополнительные шаги, чтобы поддержать борьбу Украины в защите ее суверенной территории, в том числе путем передачи летальных, оборонительных систем вооружения украинской армии", - отмечается в переданном письме Обаме.

Кроме того, в письме отмечается, что "Конгресс уже, с поразительной двухпартийной поддержкой, предоставил Обаме властные полномочия, ресурсы и политическую поддержку для обеспечения такой помощи, в том числе летального оружия для правительства и народа Украины".