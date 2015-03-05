Конгрессмены США призвали Обаму предоставить Украине вооружение
В Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) 11 конгрессменов призывают президента США Барака Обаму принять решение относительно предоставления украинской армии вооружения.
Об этом сообщается на официальном сайте спикера Палаты представителей США Джона Бейнера.
Под соответствующим письмом, которое в четверг было направлено Обаме, подписалось 8 представителей Республиканской партии и 3 - от Демократической партии.
В частности, конгрессмены из обеих партий в нижней палате Конгресса вместе с председателями ряда комитетов этой палаты настойчиво призывают Обаму принять решение предоставить Украине летальное оружие.
Конгрессмены считают, что после заключения нового Минского соглашения о прекращении огня, это только консолидировало усилия России и сепаратистов относительно новых захватов на востоке Украины.
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"Мы настойчиво призываем вас быстро утвердить дополнительные шаги, чтобы поддержать борьбу Украины в защите ее суверенной территории, в том числе путем передачи летальных, оборонительных систем вооружения украинской армии", - отмечается в переданном письме Обаме.
Кроме того, в письме отмечается, что "Конгресс уже, с поразительной двухпартийной поддержкой, предоставил Обаме властные полномочия, ресурсы и политическую поддержку для обеспечения такой помощи, в том числе летального оружия для правительства и народа Украины".