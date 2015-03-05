Порошенко напомнил Могерини о планах относительно миротворцев на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время телефонного разговора с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей накануне неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 6-7 марта в Риге, и следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Президент призвал ЕС руководствоваться выполнением Минских договоренностей и предыдущими решениями Европейского Совета в вопросе продолжения и возможного ужесточения санкций в отношении России.

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Президент Украины и высокий представитель ЕС согласились с необходимостью немедленного расширения мандата ОБСЕ, усиления технической и функциональной способности Специальной мониторинговой миссии, которая должна осуществлять более эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода техники. При этом Порошенко подчеркнул, что необходимо начать прилагать международные усилия для размещения миротворческого контингента на Донбассе.

Могерини заверила в поддержке Украины и усилий президента Порошенко.

Она также выразила сожаление по поводу аварии на шахте им. Засядько в Донецке, в результате чего погибли 33 горняка. Президент Украины заявил, что эта трагедия является следствием гуманитарной и техногенной ситуации на Донбассе, а также действий боевиков, которые не позволили соответствующим украинским службам провести спасательные работы и сохранить жизни украинских шахтеров.

Собеседники договорились о тесной координации, а также о встрече в ближайшее время во время визита председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Украину.