Суд отклонил иск с требованием наказать Порошенко за рекламу с Путиным (документ)

Активисты убеждены, что ЦИК неоднократно игнорировала нарушения законодательства.

Активисты требуют привлечь к ответственности Центральную избирательную комиссию и Петра Порошенко за агитационные материалы с Путиным.

Об этом заявил Богдан Василюк, глава правления ГО «Центр контроля предвыборных программ», комментируя решение Шестого апелляционного административного суда об отклонении иска.

Активисты убеждены, что суд принял решение под давлением Администрации Президента.

«Порошенко должен ответить за то, что агитировал за себя Путиным, а ЦИК – за бездействие и содействие нарушениям! Шестой апелляционный административный суд под давлением Администрации Президента, отклонил наш иск. Подаем апелляцию в Кассационный суд», – отмечают активисты.

Они убеждены, что ЦИК неоднократно игнорировала нарушения законодательства.

«Бездействие ЦИК поражает – и поэтому мы подали иск в суд, в котором требуем признать противоправной бездеятельность ЦИК и то, что Петр Порошенко нарушил закон, когда развесил по стране билборды с Путиным! То есть президент страны-агрессора фактически агитирует за кандидата в Президенты Украины? И ЦИК на это не реагирует», – говорится в комментарии.

В иске они отмечают и о других фактах нарушения избирательного законодательства, которые осуществлялись и не получили ее надлежащей оценки.

«Во-первых, один из кандидатов в президенты просил электронную копию базы данных Государственного реестра избирателей, но ЦИК позволила ознакомиться с ней только в ее помещении в рабочее время. Во-вторых, ЦИК выборочно регистрировала общественные организации, которые могут быть официальными наблюдателями на выборах Президента», – отмечают активисты.

Они убеждены, что ЦИК вышел за пределы своих полномочий, когда опубликовала разъяснения о возможности оплаты общественным организациям за распространение агитации и предоставление права им «возмещать» агитаторам их расходы.

«Таким образом фактически была узаконена скупка голосов. Воспользовался этой возможностью только один кандидат – действующий Президент», – отмечают активисты.

Еще одним нарушение по мнению активистов является то, что ЦИК предоставил разрешение ОИК создавать «рабочие группы» для проверки защищенности ИАС «Выборы Президента Украины» ЕИАС «Выборы», не указав состав таких групп.

«Вследствие этого в них по большей части входили сотрудники СБУ, а за рамками оставались специалисты – работники Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины», – отмечают активисты.

В иске также отмечается, что во время повторного распределения должностей в ОИК в связи со снятием с регистрации кандидатов, ЦИК предоставила предпочтение одному из претендентов на пост Президента Украины.

«СМИ сообщали о секретной решение СНБОУ, по которому создавался «зеркальный сервер» ЦИК. Якобы в случае, если упадет основной. Расположение «зеркала» – также секретное. В-седьмых, манипуляции с реестром избирателей, когда постоянно назывались разные цифры их количества – 30 35 млн т.д.», – говорится в иске.

Активисты отмечают, что по сообщению министра внутренних дел Авакова, МВД и Нацполиция с начала избирательного процесса получили более 2000 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Открыто более ста уголовных производств, составлен 401 протокол об админнарушении.

«Кроме этого, ограничение права национальных наблюдателей путем вынесения на голосование предоставления им разрешения присутствовать на заседаниях комиссий, инциденты с признаками злоупотреблений админресурсом на выборах, использование официальных мероприятий органов власти в избирательных интересах т.д.», – говорится в заявлении.

Активисты убеждены, что Центральная избирательная комиссия своим бездействием не обеспечила надлежащего проведения избирательной кампании.