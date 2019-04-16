Климкин объяснил, зачем Путин манипулирует «культом Сталина» в России

Глава МИД заявляет, что Украине надо учитывать новую реальность российского общества, которое положительно оценивает массовые репрессии, расстрелы и насилие, совершенные Сталиным.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин манипулирует так называемым "культом Сталина" для укрепления в российском обществе собственного культа "сильной руки".

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Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Facebook, комментируя опубликованные сегодня результаты социологического опроса российского "Левада-центра" об отношении рядовых россиян к личности советского диктатора Иосифа Сталина.

В частности, опрос показал, что в марте 2019 года 51% россиян относился положительно к Сталину (с восторгом, с уважением, с симпатией), отдельно 70% поставили положительную оценку Сталину за его роль в истории России, и также 46% считают, что убийства миллионов ни в чем не повинных людей оправданы.

"Новые цифры "Левада-центра" просто страшные. И самое страшное в них то, что характеризуют они вовсе не Сталина, а нынешнее российское общество", - подчеркнул Климкин.

По словам министра, здоровое общество и нормальные люди по определению не способны любить, славить и уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников, родственников, прямых предков, превратил весь народ в рабов, а страну - в один огромный концлагерь. "Если же такое происходит, то это означает, что общество глубоко больное. Оно перестало различать добро и зло, оно дегуманизировалось, с ним произошла какая-то злокачественная цивилизационная мутация", - убежден глава МИД.

"Нам, украинцам, просто в голове не укладывается, как можно реабилитировать Сталина и сталинизм, как можно оправдывать массовые репрессии, расстрелы, чистки, аресты, лагеря, депортации! Как можно простить Голодомор, унесший жизни миллионов украинцев! Хотя о чем это я? Если россиянам не жаль даже своих, то не стоит надеяться, что они будут сочувствовать нашей боли", - подчеркнул Климкин.

При этом он заявил, что "сталинистская болезнь" российского общества - это не случайность. "Она управляемая, правящий режим тщательно ее вынашивал не один год и вот, кажется, достиг желаемых результатов", - считает глава МИД.

Климкин замечает, что с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, начинает расти доля сторонников кровавого правителя. "Это новая реальность, которую нам придется учитывать. Кремлевский режим еще раз доказал, что мастерски владеет самыми коварными методами манипуляций массовым сознанием и в настоящее время держит большинство российского общества в зазомбированном состоянии", - отметил министр.

"Понятно, Путину культ Сталина нужен прежде всего для того, чтобы укрепить основу собственного культа, собственной "сильной руки". Но есть еще один фактор, который не может игнорировать ни Украина, ни весь мир. Зазомбированные, дегуманизированные общества сами становятся опасными, способными по приказу режима совершать большое зло", - подытожил глава МИД.